頭皮の筋膜ほぐし＆洗浄で、美髪と顔のもたつきに働きかける「スカルプD ボーテ　ビューティーヘッドスパ」新登場！血流のめぐりをケアし、髪のハリ・ボリューム不足にもアプローチ

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）の女性向けヘアケアブランド「スカルプD ボーテ」は、自宅で手軽にヘッドスパのような頭皮ケアを叶えるデバイス「スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ」を2025年11月25日（火）より発売いたします。

スカルプD ボーテ公式サイトはこちら：https://sd-beaute.angfa-store.jp/

開発背景

「スカルプD ボーテ」は、頭髪クリニックに通う患者様の声から開発された、「オトナ女性の髪の品格を叶える」ヘアケアブランドです。2008年のブランド誕生以来、20年にわたり髪を育てる土壌である“頭皮”のケアに着目しながら、「女性ホルモンと髪」にまつわるエビデンスをもとに商品を設計しております。この度、揉みほぐすような立体的刺激で頭皮を健康な状態に導きながら、「顔のもたつき」や「肩・首の凝り」もケアできる「スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ」が誕生いたします。

美しい髪を育むためには、頭皮を保湿することや保湿や皮脂汚れを落とすことも重要ですがだけでなく、「頭皮に適度な弾力がある状態の適度な弾力」も必要大切なポイントです。です。頭皮は加齢やストレス、生活習慣の乱れによって少しずつ硬くなり、血流が低下。髪に栄養が届きにくくなり、ハリやボリューム不足の原因となることもあります。

「スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ」は、シャワー中に頭に添えるだけでこわばった頭皮をほぐし、肌弾力にアプローチ。同時に顔のリフトケアに繋がる“頭筋”もほぐすことで「顔のもたつき」にも働きかけます。また、こだわりのブラシ設計で手洗いでは届きにくい毛穴のつまりや皮脂汚れを洗浄し、頭皮を理想の状態へと導きます。

ヘッドスパのような心地よい“頭皮ケア美容”をお楽しみください。

商品特徴

頭皮をグっと引き上げるブラシで極上スパ体験

4つのヘッド、合計28か所の接触点が微細な動きを放ち、確かなパワーで立体的な刺激をもたらします。また、3D頭部フィット設計により、ブラシが頭の丸みに沿って自然に頭頂部まで動くため、特別な技術は不要。頭皮にあてて軽く動かすだけで、ヘッドスパのような贅沢な体験をお楽しみいただけます。

人間工学に基づいたブラシでスッキリ洗浄

自社調査によると、女性の2人に1人が「髪だけでなく、頭皮までちゃんと洗えているか不安」に感じていますと回答※。頭皮の皮脂汚れや毛穴のつまりは、べたつきやにおいだけでなく、薄毛や抜け毛のリスクにも繋がります。「スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ」は、独自技術として特許取得されている人間工学に基づいたオリジナルのブラシ設計です。シャンプー中にご使用いただくと、頭皮のスッキリ感と髪のふんわり感を体感いただけます。

※2025年2月実施、全国20～50代女性300名への「頭皮トラブル」に関するインターネット調査より

赤外線搭載で、じんわり温熱ケア

赤外線搭載で、深部※をじんわり温めながら頭皮をほぐします。温熱ケアが、毛髪を作り出す細胞の活性化にもアプローチ。将来の美髪ケアにも繋がります。肩や首にご使用いただく際にも、温熱による血流促進で、凝りほぐしに効果が期待できます。

※角質層まで

心地よさとフィット感を自由にカスタマイズ

「スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ」のブラシ部分には、ハードタイプとソフトタイプの2種のアタッチメントが付属されています。また、強さレベルは3段階から選択可能。お好みのブラシタイプとモードで、あなたの頭皮に合ったマッサージが可能です。

＜アタッチメント＞

・ソフトタイプ（やさしい刺激、敏感肌・初心者向け）

・ハードタイプ（しっかりした刺激、深層マッサージ向け）

＜強さレベル＞

１. ソフトケアモード

２. ナチュラルケアモード

３. ディープケアモード

防水仕様&軽量！手のひらサイズで疲れにくく、続けやすい

「スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ」は、入浴中や入浴後のタイミングでご使用いただくことをおすすめしています。そのため、IPX7防水仕様で浴室でも気軽に使用可能。また、手のひらサイズで172gとスマホより軽く※、使いやすさにもこだわりました。

※iPhone Pro Maxシリーズと比較

使用方法

＜頭皮ケアの場合＞

アタッチメント全体が頭皮に当たるように、生え際から頭頂部に向かってゆっくりすべらせながら動かしてください。

＜肩・首まわりのケアの場合＞

アタッチメント全体が肌に当たるように、耳の後ろから肩に向かってゆっくりすべらせながら動かしてください。

※のどぼとけや鎖骨には当てないようにすべらせてください。

商品概要

商品名：スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ

分類：雑貨品

本体質量：172g

価格：15,950円（税込）

