“盛りすぎ”・“辛すぎ”に続く第3段　この秋冬は“濃い”が主役！　　ローソンストア100『濃い旨っ！チャレンジ』開催決定！

株式会社ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（621店舗／2025年9月末現在）は、新ストアコンセプトである「あたらしい・おいしい・うれしい」の「おいしい」、「うれしい」の一環で、2025年11月5日(水)から11月18日(火)まで、秋冬にぴったりの“濃厚な味わい”をテーマにした「濃い旨っ！チャレンジ」を開催し、全18品を発売いたします。



※ローソンストア100の社員により”濃くて“”おいしい“を基準に商品を選定しました。

■企画背景

これまでも“チャレンジ”を続けてきました。

ローソンストア100では、今年6月に“盛りすぎチャレンジ”、7月には“辛すぎるかも？チャレンジ”を実施し、多くのお客様からご好評をいただきました。

こうした企画は、日常の中にちょっとした驚きや楽しさをお届けする「チャレンジする企業」としての姿勢を体現するものです。

今回の「濃い旨っ！チャレンジ」は、その第3弾として、秋冬の食欲をさらに盛り上げる濃厚な味わいに挑戦します。

秋から冬にかけては、気温の低下とともに「しっかり食べたい」「濃い味が欲しくなる」といったニーズが高まる季節です。夏場に好まれるさっぱり系のメニューから一転、チーズやチョコレート、クリームや味噌といった“濃厚食材”が注目されやすくなる季節です。

また、この時期はイベントや人が集まる機会も多く、食卓やおやつの時間に「満足感のある濃厚メニュー」が求められやすい時期です。ローソンストア100では、こうした季節特有の消費者心理に着目し、弁当・スイーツ・麺類まで幅広いジャンルで「濃くて旨い」をテーマにした18品を取り揃えました。

■2025年11月5日(水)発売！『濃い旨っ！チャレンジ』オリジナル商品のご紹介（一部抜粋）

濃厚クワトロチーズソースのデミハンバーグ弁当

本体価格498円(税込538円)

2025年11月5日(水) 発売！

デミグラスソースの旨みに、4種類のチーズソース（チェダー・ゴルゴンゾーラ・ペコリーノ・パルミジャーノレジャーノ）を合わせた贅沢仕立て。とろける濃厚さで寒い季節にぴったりです。

こってりホルモン弁当（味噌だれ）

本体価格498円(税込538円)

2025年11月5日(水) 発売！

豚ホルモンをこってり味噌味に仕上げました。柔らかく煮込んだホルモンの旨みと、濃厚味噌だれのコクがご飯と相性抜群で、スタミナ満点のお弁当です。

濃厚バター醤油コーンおにぎり

本体価格155円(税込167円)

2025年11月5日(水) 発売！

バター醤油風味のご飯にコーンを混ぜ込み、バターソースをトッピングしました。コーンの甘みとバター醤油の香ばしさが広がり、手軽に“濃い旨”を楽しめる一品です。

濃厚カルボナーラ

本体価格398円(税込430円)

2025年11月5日(水) 発売！

通常のカルボナーラソースよりも卵黄ソースをたっぷりと使用し、濃厚な味わいに仕立てました。クリーミーでとろりとしたソースがパスタに絡み、リッチな味わいを最後のひと口まで堪能できます。

濃い旨っ！チーズパン

本体価格138円(税込149円)

2025年11月5日(水) 発売！

チーズ味クリームとキューブチーズを包み、表面に粉チーズをつけて焼き上げた濃厚仕立てのチーズパンです。3種のチーズが重なり合うことで濃厚なコクと香ばしさを、ひと口ごとに楽しめます。

濃い旨っ！ソース焼きそばパン ガツッと紅しょうが

本体価格135円(税込146円)

2025年11月5日(水) 発売！

従来の焼きそばよりもソースを増やすことで濃厚に仕上げ、更に追いソースをかけました。濃厚好きのための焼きそばパンです。たっぷりトッピングした紅しょうがの「ガツッと」くる旨さもお楽しみください。

濃い旨っ！モンブランケーキ

本体価格250円(税込270円)

2025年11月5日(水) 発売！

渋皮栗を使用した風味豊かなマロンクリーム、マロンダイス、マロンホイップとマロンづくしにした濃厚仕立てのモンブランです。口一杯に広がる栗の豊かな香りで贅沢な秋の味覚を存分に味わえます。

濃い旨っ！ティラミスケーキ

本体価格250円(税込270円)

2025年11月5日(水) 発売！

北海道産マスカルポーネチーズをふんだんに使い、濃いめのコーヒーシロップ・コーヒークリームで仕立てた濃厚ティラミスです。ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙で、大人も満足できる本格派スイーツに仕上げました。

