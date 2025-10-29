¡Ú¿·½É¥é¥ó¥Öー¥¿¥ó¡Û¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ê¥¤¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÌë»Ô¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÉÂÎ¸³
¿·½É±ØÅÌÊâ1Ê¬¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÓä¤òËº¤ì¤µ¤»¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥ó¥ê¥¾ー¥È¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¿·½É¥é¥ó¥Öー¥¿¥ó¡×¤¬¡¢¤³¤Î½©¡¢¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ê¥¤¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¡£
Ãº²Ð¤Î¹á¤ê¡¢Åòµ¤Î©¤Ä²°Âæ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ÈÌë¤Î¥¢¥¸¥¢²°Âæ³¹¡É¤ÎÇ®µ¤¤È³èµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤¥¢¥¸¥¢¥ó¥Õー¥ÉÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£80¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥á¥Ë¥åー¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡ª
¥¿¥¤¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦ÂæÏÑ¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î¿Íµ¤ÎÁÍý¤òËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ö¤Ò¤È¤¯¤ÁÁ°ºÚ¡×¡ÖÎäºÚ¡×¡ÖÅÀ¿´¡×¡Ö²¹ºÚ¡×¡Ö¥«¥ìー¡×¡ÖÌÍ¡¦¤´ÈÓ¡×¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÂ¿ºÌ¤Ç¡¢
¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡È»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¡É¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢ÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë――¤½¤ó¤Ê¡È¿·¡¦Æü¾ï¥¢¥¸¥¢¥ó¡É¤¬¤³¤³¤Ë¡£
¢£ÃíÌÜ¤Î¿·¥á¥Ë¥åー
ßÕ¤ê¶ú～¥µ¥Æ～
¡¡ÆÃÀ½¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ËÄÒ¤±¹þ¤ß¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¢¥¸¥¢É÷¶ú¾Æ¤¡£
¡¡´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡ÖßÕ¤êµí¥Ï¥é¥ß¤Î¥µ¥Æ¡¡1ËÜ \268(ÀÇ¹þ)¡×¡£
¡¡°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡¢¥Óー¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¡£
ÂæÏÑ ¤ª¡¦¤Ç¡¦¤ó
¡¡¤ä¤µ¤·¤¤¥¹ー¥×¤Ë¹á¿ÉÎÁ¤ò¤¤«¤»¤¿¡¢ÂæÏÑÌë»Ô¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¡£
¡¡Âçº¬¤ä¶Ì»Ò¡¢¸üÍÈ¤²(³Æ\220～)¤Ê¤É¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ß¡¢
¡¡´¨¤¤µ¨Àá¤ËÎø¤·¤¯¤Ê¤ë¡ÈÝî¤ß¤ë¤ª¤Ç¤ó¡É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÀ¿´¡¡～ÎÁÍýÄ¹¤Î°ïÉÊ～
¡¡Ç®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¸¥åー¥·ー¤Ê¡ÖÆù½Á¡ªÅ´ÈÄñ»Ò¡ª 4¸Ä \462(ÀÇ¹þ)¡×
¡¡°ì¸ý¤«¤¸¤ë¤È¤¢¤Õ¤ì¤ëÆù½Á¤È¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤ÌÜ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢
¡¡ÎÁÍýÄ¹ÞÕ¿È¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¡ª
Ç»¸ü¤Ê¥«¥ë¥¢¥ß¥ë¥¯¤ä¹á¤ê¹â¤¤çõ¥ê¥¥åー¥ë¤Ë¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¤Î¡È¥Ç¥¶ー¥È¥«¥¯¥Æ¥ë¡É¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¢¥¸¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤ä¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ïー¡×¤Ê¤É¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨È´·²¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤â½¼¼Â¡£
¡¦¥¿¥Ô¥ª¥«¡¡¥«¥ë¥¢¥ß¥ë¥¯
¡¦¥¿¥Ô¥ª¥«¡¡çõ¥ß¥ë¥¯
¡¦¥¿¥Ô¥ª¥«¡¡¥«¥·¥¹¥ß¥ë¥¯
¡¦¥¿¥Ô¥ª¥«¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¡¡ALL \693(ÀÇ¹þ)
¢£Å¹Æâ¶õ´Ö
¿´ÃÏ¤è¤¤ÌÚÏ³¤ìÆü¤È¿ð¡¹¤·¤¤¥°¥êー¥ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ó¥ê¥¾ー¥È¶õ´Ö¡×¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÌþ¤ä¤·¤Î¤Ò¤È»þ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌÚºà¤È¿¢Êª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Î¿¹¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤»¤ë¤³¤Î¶õ´Ö¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤«¤é¥Ê¥Á¥å¥é¥ë»Ö¸þ¤Î½÷»Ò²ñ¡¢¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°û¤ß²ñ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
[Å¹ÊÞ³µÍ×]
Å¹Ì¾¡§¿·½É¥é¥ó¥Öー¥¿¥ó
½»½ê¡§JR¡¦Åìµþ¥á¥È¥í¡Ö¿·½É±Ø¡×¤«¤éÄ¾·ë¡ª
¢©160-0022
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-26-13 ¿·½ÉÃæÂ¼²°¥Ó¥ë 7F
ÅÅÏÃ¡§03-5367-5666
±Ä¶È»þ´Ö¡§Á´Æü11:00～23:00
[²ñ¼Ò³µÍ×]
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
ÂçºåËÜ¼Ò¡§¢©550-0014 Âçºå»ÔÀ¾¶èËÌËÙ¹¾1-12-10 »³ÅÄ¥Ó¥ë2F
ÅìµþËÜÉô¡§¢©151-0051 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«4-8-7 ¥¢¥Ä¥ß¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ³ÞÅç ÌÀÍµ
ÀßÎ©¡§1998Ç¯7·î
½¾¶È°÷¿ô¡§Àµ¼Ò°÷ 333Ì¾ ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È 1,097Ì¾ (2025Ç¯1·î»þÅÀ)
Å¹ÊÞ¿ô¡§45Å¹ÊÞ (2025Ç¯1·î»þÅÀ Âçºå27Å¹ÊÞ/Åìµþ15Å¹ÊÞ/Ê¡²¬3Å¹ÊÞ)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Â¿¶ÈÂÖ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó±¿±Ä¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î±¿±Ä¼õÂ÷¡¢°û¿©Å¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¿©ÊªÈÎÅ¹±¿±Ä¡¢EC/FC/¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î°û¿©´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
URL¡¡http://www.opefac.com/