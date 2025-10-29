外資就活ネクスト×PORTERS共催セミナー「候補者から選ばれる転職エージェントになるには？取り組むべき３つのブランディング施策」を開催

ポーターズ株式会社

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース. 証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、株式会社ハウテレビジョンと共同で「候補者から選ばれる転職エージェントになるには？取り組むべき３つのブランディング施策(https://lp.porters.jp/seminar_251112?utm_source=%09PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1029)」と題した無料セミナーを2025年11月12日（水）18:00～ポーターズの東京本社にて開催いたします。

イベント概要

人材紹介業界内での競争が激化している現在、従来のような求人の質やスカウト数などに頼った差別化だけでは通用しなくなっています。そこで、候補者から選ばれるための手法として注目を集めているのが“各エージェントのブランディング施策”です。

しかし、その重要性は理解していても具体的に何をやったら良いかがわからず、行動に移せていない企業がほとんどです。



そこで今回は、「外資就活ネクスト」を運営する株式会社ハウテレビジョンで「外資就活ネクスト」事業責任者を務める武藤 洸平氏と、人材紹介特化型CRM「PORTERS Agent」を運営するポーターズ株式会社 Customer Success Gr. マネージャーの兼田洋平が登壇。求職者獲得・求人開拓の成功に直結する“ブランディング”に必要な考え方と取り組みを紹介していきます。

セミナー詳細はこちら :https://lp.porters.jp/seminar_251112?utm_source=%09PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1029

また、本セミナーでは、講演後に交流会を実施します！各エージェントがどのようにブランディングを進めているのかを学ぶ良い機会になるはずです。是非ご参加ください。

◆対象

・候補者からの認知度に課題を感じる方

・競合の人材紹介事業との差別化に課題を感じている方

・ブランディング施策に取り組んでいるものの成果が出ているかわからず悩んでいる方

開催概要

◆日 程：2025年11月12日(水)

◆時 間：18:00～20:00

◆参加費用：無料

◆定員：40人

◆場所：ポーターズ本社（東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山 3F）

ポーターズ株式会社について

■社名 ：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地 ：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者 ：代表取締役 西森 康二

■事業内容 ：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介・派遣特化型のマッチングシステム PORTERS(https://hrbc.porters.jp/)

人材紹介の業務効率化ツールならPORTERS Agent(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣のDXツールならPORTERS Staffing(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

■SNS

X： https://x.com/PORTERS_JP

Instagram： https://www.instagram.com/porters_corporation/

TikTok: https://www.tiktok.com/@porters_corporation

Facebook： https://www.facebook.com/Porters.PoCafe

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/porters-corporation/?originalSubdomain=jp