「なんとなく不調」がたった3分ですっきり解消！『すっきり自力整体』（矢上真理恵：著）10月29日発売！

株式会社ダイヤモンド社

疲れやすい、眠りが浅い、肩や腰が重だるい――そんな「なんとなく不調」に悩む方におくる待望の新刊。累計12万部を突破した大人気シリーズの第3弾、『すっきり自力整体』（矢上真理恵：著）が、ダイヤモンド社から10月29日に発売されます。

矢上真理恵：著『すっきり自力整体』ダイヤモンド社刊

■老廃物をすべて洗い流して、すっきり軽やかな体へ！

「自力整体」とは、人の手を借りずに整体施術のプロの技法を自分自身でおこなうセルフケア・メソッド。シリーズ第3弾となる本書のテーマは「老廃物のデトックス」です。

東洋医学には「不通即痛（流れが滞ると痛みや不調が現れる）」という考え方がありますが、疲労、浅い眠り、肩や首のコリ、便秘、冷え、不眠、生理痛など、慢性的な不調の多くは、めぐりの悪さが原因かもしれません。運動不足や姿勢の乱れ、ストレス、冷え、食べすぎといった日常の積み重ねが、体内に老廃物をため込み、不調を引き起こすのです。

本書では、東洋医学の知恵をもとに、体内の老廃物を流して心身の詰まりを解消するワークを多数紹介。自重やタオルを使った簡単な動きで代謝と排泄を促し、不調を根本から解決に導きます。体が硬い方でも初めての方でも無理なくできるワークばかりで、54分の動画付きだから、正しい動きを確認しながら取り組むことができます。

不調やモヤモヤは、体からの「整えてほしい」というサイン。自分の体と対話しながら、痛みや不調に悩まされない、すっきり軽やかな毎日を取り戻すことができる1冊です。

今すぐすっきり！症状別ワーク

■目次（一部抜粋）

PROLOGUE：モヤモヤを脱ぎ捨てすっきり軽やかな体へ！

LESSON1：自力整体“すっきり”の秘密

モヤモヤの正体は「5つの老廃物」の滞り

「骨格のゆがみ」まで整う理由

【体質診断】あなたの体質をチェック！ 老廃物や不調原因がわかる

LESSON2：今すぐすっきり！ 症状別ワーク

腰痛・坐骨神経痛

首コリ・肩コリ・肩の痛み

ひざの痛み・生理痛

冷え・むくみ・水毒

便秘

LESSON3：【動画つき】ほぐれて、ゆるんで、熟睡できる！ すっきりショートレッスン

PART1 骨格のゆがみ調整

PART２ 肺経・小腸経・心経ほぐし

PART3 大腸経・三焦経・心包経ほぐし

PART4 腎経・膀胱経・脾経・胃経・肝経・胆経ほぐし

■『すっきり自力整体』

著者：矢上真理恵

監修者：矢上 裕

定価：1,540円（税込）

発売日：2025年10月29日

発行：ダイヤモンド社

判型：A5判・並製・4C・144頁

https://www.amazon.co.jp/dp/4478121524/

■矢上真理恵(やがみ・まりえ)

矢上予防医学研究所代表取締役

1984年、兵庫県生まれ。高校卒業後単身渡米、芸術大学プラット・インスティテュートで衣装デザインを学び、ニューヨークにて独立。成功を夢見て、徹夜は当たり前、寝るのはソファの上といった多忙な生活を続けた結果、心身のバランスをくずし動けなくなる。そのとき、父・矢上裕が考案し約1万5000名が実践している「自力整体」を本格的に学び、心身の健康を取り戻し、その魅力を再発見。その後、自力整体ナビゲーターとして、カナダ、ヨーロッパ各地、イスラエルにて、クラスとワークショップを開催。さらに英国の名門セントラル・セント・マーチンズ大学院で「身体」をより体系的に学び、2019年に帰国。現在、国内外の人たちに自力整体を伝えながら、女性のための予防医学をライフワークにしている。著書に、『すごい自力整体』『すぐできる自力整体』（ともにダイヤモンド社）がある。

撮影：榊智朗

■矢上 裕(やがみ・ゆう)

矢上予防医学研究所設立者、自力整体考案者、鍼灸師・整体治療家

1953年、鹿児島県生まれ。関西学院大学在学中の2年生のとき、予防医学の重要性に目覚め、東洋医学を学ぶため大学を中退。鍼灸師・整体治療家として活躍するかたわら、効果の高い施術を自分でできるように研究・改良を重ね「自力整体」を完成。兵庫県西宮市で教室を開講、書籍の出版やメディア出演などで注目され、全国から不調を抱える人々が続々と訪れるようになる。現在約400名の指導者のもと、約1万5000名が学んでいる。著書に『自力整体の真髄』『はじめての自力整体』『100歳でも痛くない 痛みが消える自力整体』（ともに新星出版社）など多数。自力整体の書籍は累計32冊、総発行部数は77万部を超える。遠隔地の人のために、オンライン授業と通信教育もおこなう。

※リリース内の画像・写真は、本書籍に関わる報道を目的とした使用に限ります