学校法人 京都外国語大学

京都外国語大学（京都市右京区 学長：小野隆啓）は、政府が定める「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせ、京都府警察本部、京都市、株式会社ポーラと連携し、本学構内を会場とした広報啓発活動に協力します。

■ 概要

京都外国語大学は、地域社会への貢献を重要な使命の一つとしており、学生や教職員の安全はもとより、地域全体の安全向上に寄与するため、さまざまな連携活動を展開しています。

この度、内閣府が主唱する「女性に対する暴力をなくす運動」期間（毎年11月12日～25日）の関連活動として、京都府警察本部生活安全企画課、京都市くらし安全推進課および株式会社ポーラが実施する合同広報啓発活動に、会場を提供することで協力いたします。

本活動は、性暴力やDV等の女性安全対策に関する広報啓発を目的としており、本学は地域に開かれた学びの場として、活動を後援・支援することで、安全な社会づくりに貢献してまいります。

■ 広報啓発活動 実施詳細（京都外国語大学 構内）

日 時 令和7年11月3日（祝・月）11：00～12：00

場 所 京都外国語大学 4号館付近（京都市右京区西院笠目町6番地）

実施者 株式会社ポーラ、京都市役所くらし安全推進課、

京都府警察右京警察署および生活安全企画課員

内 容 「女性に対する暴力をなくす運動」に合わせた、性暴力やDV等の女性安全対策に関する

広報啓発活動

■ 京都外国語大学の地域・社会貢献について

京都外国語大学は、「 PAX MUNDI PER LINGUAS-言語を通して世界の平和を-」という建学の精神に基づき、国際的な活動に留まらず、地域社会の多文化共生や安全対策にも積極的に取り組んでいます。今後も、行政機関や民間企業との連携を深め、教育・研究・社会貢献活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■ その他

取材を希望される方は、開始時間5分前までに上記場所にお越しください。