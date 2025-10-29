アイエスエフネットジョイはPhantomsCryptoWorldと共催で第2回沼津アート展示会を開催いたします

株式会社アイエスエフネット

全国で障がい者就労支援事業を展開している株式会社アイエスエフネットジョイ（本社：東京都中野区、代表取締役：渡邉幸義、以下、アイエスエフネットジョイ）は、2025年11月22日（土）にNFTアート団体PhantomsCryptoWorld（以下、PCW）と共催し、沼津アート展示会を開催いたします。

◆沼津アート展示会

本展示会では、アイエスエフネットジョイの利用者とPCW所属のクリエイターによる作品を展示します。会場では作品展示のほか、ワークショップやARなどの体験型プログラムを実施する予定です。

- クリスマスカード作りワークショップ- 3Dオーナメント作りワークショップ- AR体験- メタバース体験会

PCW展示会紹介ページ：https://phantoms-crypto.com/?p=3403

イベントのチラシ：https://www.isfnetjoy.com/2nd-numazu-art-exhibition.pdf

また、今回の展示会では9月27日に実施した、沼津市千本浜海岸の清掃ボランティアで回収したプラスチック製のごみを再利用したキーホルダーなども販売予定です。環境にやさしいアート作品としてアイエスエフネットジョイ沼津事業所の利用者が製作いたします。

◆アイエスエフネットジョイとPhantomsCryptoWorldの協業

アイエスエフネットジョイとPhantomsCryptoWorldは2023年8月より業務委託契約を締結いたしました。同年12月には、PCWの活動の中心である徳島県にて「徳島県NFT展示会」が開催され、アイエスエフネットジョイはその取り組みに協賛いたしました。その成功から、アイエスエフネットジョイの拠点がある沼津でも同様の取り組みを行いたいと考え、今年は第2回目の開催となります。PhantomsCryptoWorldの展示イベントに必要な作業の一部（額装作品の紹介カード作成やメタバースへの展示など）を、アイエスエフネットジョイの就労支援施設に切り出し、利用者に作業を行っていただいています。

◆開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/42830/table/653_1_cdbc2a453dd2e0e5cd5c20d336316056.jpg?v=202510291059 ]

◆株式会社アイエスエフネットジョイについて

アイエスエフネットジョイは、障がい者の就労支援事業を行っています。利用者さまへは、就労するために必要な実践的な訓練やスキルアップサポートを提供しており、企業さまへは、法定雇用率の達成に向けたサービスを提供しています。働きたい方が働ける場をつくるために、環境整備とサービスの拡充に力を入れております。

アイエスエフネットジョイHP：https://www.isfnetjoy.com/

