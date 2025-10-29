生産性も幸福度も上がる！新しいチームづくりの教科書『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』

株式会社ダイヤモンド社

「みんな頑張っているのに、なぜか成果が出ない」「チームの雰囲気が暗い、重い」――そんな職場の停滞には、メンバーの心のエネルギーの枯渇が関係しているかもしれません。心のエネルギー＝「心理的リソース」を整え、チームの生産性を高めるためのマネジメントノウハウを解説した1冊『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』が10月29日にダイヤモンド社から発売となります。

櫻本真理：著『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』 ダイヤモンド社：刊

リーダー・管理職必読！

チームを活性化する「心理的リソース・マネジメント」とは？

私たちは日々、メール対応や資料作成、1on1、クライアントとの折衝、他部署との調整など、数えきれないタスクに追われています。そのたびに必要とされる「思考」「判断」「実行」に使っているのが心のエネルギーです。これを本書では、チームが成果を出すために不可欠な資源、つまり「心理的リソース」と定義します。

「上司が怖くて報告をためらう」「進め方に迷う」「摺り合わせが面倒」――こうした小さなストレスの積み重ねでも、心理的リソースは少しずつ摩耗します。そして気づかないうちに、メンバーの本来価値を生み出すために使われるはずの力が、価値を生み出さないことに奪われていくのです。チーム全体が疲弊していると感じるのは、この“心理的リソース”の浪費のせいかもしれません。

本書では、心理的リソースの消耗メカニズムを丁寧に解き明かし、チームが健やかに成果をあげるための具体的な回復法を提示します。著者の櫻本真理氏は、これまで10万人以上のビジネスパーソンを支援し、270社以上の組織でリーダー育成・チームづくりをサポートしてきました。その豊富な経験をもとにまとめられた本書は、「心理的リソース」という新しい視点を持ち、そのリソースをチームに自然に増幅させ、成果を生み出すノウハウが満載です。心のエネルギー効率を高めることで、豊かで持続的に力を発揮するチームを実現する――メンバー一人ひとりのポテンシャルを最大限に引き出すための実践的なマネジメントガイドです。

■目次（一部抜粋）

はじめに

第1章 心理的リソースとは何か

チームに潜む「消耗のサイン」に気づく／心理的リソースを消費する「3つの領域」／心理的リソースを大切にすると「生産性」が上がる／心理的リソースが枯渇すると「思考力」が落ちる

第2章 リーダーが、まず自分を見つめなおす

無自覚に「心理的リソース泥棒」になっていないか？／リーダーは「余裕」をもつ／リーダーの「弱さ」をチームの「資源」に変える

第3章 個々のメンバーと向き合う

「メンバーが見ている世界」を共に見る／メンバーとの接し方に「正解」はない／「プライベートの消耗」にどう対応するか？

第4章 チームのサイパを上げる

「頑張っているのに成果は出ない」のはなぜか？／心理的リソースをチームの「共通言語」にする／消耗しない「構造」をつくる

第5章 チームの心理的リソースを増やす

チームワークを育てるには「投資」が不可欠／「恐れ」を生み出す役割を「構造」に委ねる／「この人たちと働きたい」というチームを育てる

おわりに

■著者プロフィール：櫻本真理（さくらもと・まり）

株式会社コーチェット 代表取締役

2005年に京都大学教育学部を卒業後、モルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券（株式アナリスト）を経て、2014年にオンラインカウンセリングサービスを提供する株式会社cotree、2020年にリーダー向けメンタルヘルスとチームマネジメント力トレーニングを提供する株式会社コーチェットを設立。

2022年日経WOMAN「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2022」受賞。文部科学省アントレプレナーシップ推進大使。経営する会社を通じて10万人以上にカウンセリング・コーチング・トレーニングを提供し、270社以上のチームづくりに携わってきた。エグゼクティブコーチ、システムコーチ（ORSCC）。自身の経営経験から生まれる視点と、カウンセリング／コーチング両面でのアプローチが強み。

株式会社コーチェット：https://coached.jp

■『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』

著者：櫻本真理

定価：1,980円（税込）

発売日：2025年10月29日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六並製・368ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478123276/

※リリース内の画像・写真は、本書籍に関わる報道を目的とした使用に限ります。