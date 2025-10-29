Andemiuとフリーアナウンサーの沖田 愛加さんがコラボ冬の主役アイテム、ベロアロングワンピースとデザインミニスカートが登場！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のAndemiu（アンデミュウ）は、20代、30代を中心に人気を博している、フリーアナウンサーの沖田 愛加さんとのコラボレーション第二弾として、冬のスタイルを彩るアイテムを11月21日より発売予定となっております。さらに、10月29日（水）からは、沖田愛加さんのコラボ特集ページを公式WEBストア and STにて公開。

“冬の特別なシチュエーションに合わせて着こなしたい！”をコンセプトに、艶やかな質感とこだわりのシルエットで魅せるワンピースと、上品な佇まいに甘さを加えたプリーツスカートの2アイテムを展開します。

ワンピースには愛加さんが大好きなベロア生地を使用し、悪目立ちししない上品な光沢感で着心地の良い柔らかさと、インナーを拾わない適度な肉感の生地を採用しました。

スタイルアップとトレンド感を両立したシルエットにこだわり、程よいウエストシェイプ、縦長効果のあるパターン展開、デコルテがきれいに見えるボートネック＆バックオープンでコートを脱いだ時の抜け感を演出しました。長めに設定した袖丈も、愛加さんのイメージにぴったりなフェミニン感を強調しています。

襟元の共布リボンはトレンドのチョーカー風にも着こなせるようにメタルエンドを使用しアクセサリーをつけなくても華やかさが増す仕掛けに。

スカートは“冬に着たいふわふわニットに合う”をコンセプトに、コートを着ても重くならないミニ丈がポイントです。

愛加さんを象徴するミニボトムをベースに大人もチャレンジしやすく、足がきれいに見える丈感にこだわりました。ふんわりとしたトップスを着たくなる冬にぴったりなソリッドな生地と上質感のあるツイードタイプの2パターンをご用意しました。アシンメトリーな太目プリーツがシンプルなスタイリングを格上げし、おしゃれ度をUPさせます。

冬の特別なシチュエーションにぴったりの、沖田愛加のこだわりが詰まった艶やかな質感とシルエットで魅せるコレクションです。

■「沖田愛加コラボアイテム」概要

発売日：2025年11月21日（金）12:00～予定

取扱い店舗：

「Andemiu」全店舗

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/andemiu/

＜ZOZOTOWN＞ https://zozo.jp/women-shop/andemiu/

特設サイト

公開日：2025年10月29日（水）12:00～順次

URL：https://www.dot-st.com/andemiu/cp/251029_okitaaika_am

■商品詳細

思わず振り向きたくなる、バックオープンが印象的なベロアワンピース。 温かみと、ツヤのあるベロアが今シーズンのムード。 デコルテと背中を美しく魅せる、抜け感のあるデザインがコラボポイント。 華奢なバックリボンはチョーカー風にネックアレンジできる遊び心を加えて。 カジュアル感がありながら、ウエストにくびれを持たせた、フィット&フレアのシルエットがドラマチック。 レストラン、シアター、美術館など冬のデートにぴったり。 たっぷりと揺れるフレアとツヤ感、美ラインに心も踊る一枚です。

商品名：ベロアキリカエラインワンピース

価格：\14,300税込

カラー展開：チャコール、ブラウン

サイズ：フリー、フリープラス丈

アシンメトリーなハーフプリーツで差がつく、大人のためのミニスカート。 3シーズン着こなせるように、万能なグレーとベージュをセレクト。

上品な佇まいに甘さをプラスし、フェミニンとモードを行き来できる一枚に完成！ この冬のビックトレンドを気負わず取り入れられる、落ち着きがポイントです。 タイツ+ショートブーツ、ロングブーツを合わせた定番ルックでスカートを惹き立てて。

商品名：アシメプリーツミニスカート

価格：\19,900税込

カラー展開：グレイ、ブラウン

サイズ：S、M

■沖田 愛加さんプロフィール

1997年生まれ、宮崎県出身。『めざましどようび』のお天気キャスターとして活躍後、雑誌や広告で活躍の場広げ、現在はYouTubeでもファッションや美容を発信。 趣味はカフェ巡り、散歩、料理、サウナ。 ナチュラルで洗練された佇まいが、同世代の女性から共感を集めている。

＜Instagram＞https://www.instagram.com/okita_aika/

■Andemiu（アンデミュウ） について

変化を恐れず自立した美しさを持つ女性たちへ、リアルなライフスタイルを提案するレディースブランドです。 20代後半～30代の働く女性達へ向け、オン・オフ楽しめるトレンドスタイルを豊富に提案しています。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/andemiu/ ＜Instagram＞https://www.instagram.com/andemiu_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/