末梢血管用ガイドワイヤー（0.010～0.021）の世界市場2025年、グローバル市場規模（直径0.014、直径0.016、直径0.018）・分析レポートを発表
2025年10月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「末梢血管用ガイドワイヤー（0.010～0.021）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、末梢血管用ガイドワイヤー（0.010～0.021）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界の末梢血管用マイクロガイドワイヤー（直径0.010～0.021インチ）市場は、2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年までにXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率はXXX％と見込まれています。末梢血管用マイクロガイドワイヤーは、微細血管内での高精度操作を可能にする重要な医療機器であり、がん治療における塞栓術や血管内治療、動脈塞栓術などで広く利用されています。
世界の医療機器市場全体は2023年に約6,030億米ドルと推計され、今後6年間で年平均5％の成長が見込まれています。医療費は世界GDPの約10％を占め、人口の高齢化や慢性疾患・感染症の増加、新興国市場の拡大などを背景に増加傾向が続いています。医療機器産業は医療サービスの高度化において中核的役割を果たしており、先進医療技術への需要増加、医療支出の上昇、早期診断・治療意識の高まりが市場の拡大を支えています。
________________________________________
■ 産業構造と技術動向
本レポートは、末梢血管用マイクロガイドワイヤー産業のバリューチェーン全体を分析し、主要な応用分野である化学塞栓術（0.014、0.016）および前立腺動脈塞栓術（0.014、0.016）における市場状況を明らかにしています。さらに、開発国および新興国市場における主要企業の動向、特許、応用事例、最先端技術についても分析しています。
技術的には、より高い柔軟性・耐久性を持ち、血管の屈曲部でも正確な挿入を可能にする素材開発が進んでいます。表面コーティング技術や摩擦低減処理によって、手技中の操作性と安全性が大幅に改善されています。また、画像ガイド技術との統合やナビゲーション精度の向上により、臨床現場での利用範囲が拡大しています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別に見ると、北米と欧州では安定した市場成長が続いています。これらの地域では、政府による医療技術支援政策や、慢性疾患患者増加への対応策が市場拡大を後押ししています。高齢化社会に伴い、低侵襲治療やカテーテル手技の普及も進んでいます。
一方、アジア太平洋地域、特に中国は世界市場をリードしています。中国では政府支援策や医療制度改革、製造基盤の拡充が進み、国内需要が急増しています。日本や韓国も先進的な血管内治療分野で高い技術力を発揮しており、インドや東南アジア諸国でも医療インフラ整備に伴う需要拡大が顕著です。南米や中東・アフリカ地域は成長段階にありますが、今後の医療投資拡大が市場発展の原動力となる見通しです。
________________________________________
■ 市場分析の枠組み
本レポートでは、市場規模、セグメンテーション、需要動向を包括的に分析しています。
タイプ別では、「0.014」「0.016」「0.018」などが主要カテゴリーであり、用途別では「化学塞栓術」「前立腺動脈塞栓術」「子宮筋腫塞栓術」「消化管出血塞栓術」「気管支動脈塞栓術」「外傷関連塞栓術」などに分類されています。
