民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHIがオーストラリアのシドニーで開催された「国際宇宙会議（IAC 2025）」で「宇宙で食べるラーメンの開発」についての論文を発表！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））代表TAICHIは、2025年9月29日から10月3日にオーストラリアの都市シドニーにある「シドニー国際会議場（ICC）」で開催された世界最大の宇宙業界の国際会議、第76回国際宇宙会議（IAC 2025）において、「宇宙で食べるラーメンの開発」についての論文を発表しました。
【国際宇宙会議での論文発表】
今年の国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXおよびASTRAXグループメンバーは、民間宇宙旅行産業の発展と人類の宇宙進出に向けて、さまざまな民間宇宙サービスについての革新的な論文を合計13本（ASTRAX代表山崎大地が8本、ASTRAXメンバーが5本）発表いたしました。
発表した論文について、今後順次発表してまいります。
【発表論文３本目】
■発表日：2025年10月2日（木）
■論文タイトル：
DEVELOPMENT OF RAMEN EATEN IN SPACE
（宇宙で食べるラーメンの開発）
■著者（所属）：TAICHI（山崎大地）（ASTRAX・民間宇宙飛行士）
■共著者（所属）：川上泰子（ASTRAX・宇宙ワーママ）
■アブストラクト（日本語版）:
NASAやロシア、JAXAが認定している宇宙食は400種類くらいあると言われている。2021年に民間宇宙旅行時代が始まり、今後多くの一般人が宇宙に行くようになると、宇宙食のレパートリーは格段に多くなっていくだろう。宇宙食の中で、無重力の環境の中で食べるものが難しいものとして、ラーメンなどの液体のスープに入った麺類がある。現在JAXAが認定している宇宙食用ラーメンは、麺は玉状で、スープはとろみがあり、味はラーメンでも、食べた時の感覚は全くラーメンとは別のものとなっている。ASTRAXでは、これから長期で宇宙旅行に行く人たちが、普段地球で食べているものを、地球で食べている感覚に近い状態で食べられるようにするために、様々な技術開発を行っており、宇宙ラーメンの開発もその一環である。このような開発は、これからますます発展していく民間宇宙旅行時代において、搭乗者のストレスを緩和し、食べることの楽しみを増加させるために非常に役立つと考えている。
本論文では、スープに入った麺類を無重力で食べるための方法についての検討結果とこれからの開発計画について発表を行う。
■Abstract：
Currently, there are approximately 400 types of space food approved by NASA, Roscosmos, and JAXA. Since the advent of the commercial space travel era in 2021, the number of civilians traveling to space has been increasing, and with it, the variety of space food is expected to expand significantly. Among the challenges of space food development, one of the most difficult to consume in a microgravity environment is noodle dishes with liquid-based soup, such as ramen. The space ramen currently certified by JAXA consists of spherical noodles and thickened soup. While the taste resembles traditional ramen, the texture and eating experience are entirely different from that on Earth. To address this issue, ASTRAX has been developing various technologies to allow long-term space travelers to enjoy familiar foods in a way that closely replicates their terrestrial experience. The development of space ramen is a crucial part of this initiative. Such advancements are expected to play a significant role in the evolving era of commercial space travel by reducing stress for travelers and enhancing their enjoyment of food.
