オフィス家具のリユースショップ 「オフィスレスキュー119Happy」 が、リユース商品を最大50%OFFで販売する“HAPPYサンクスセール”を開催!
オフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業を展開する株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役：池島 隆）が運営する、オフィス家具のリユースショップ 「オフィスレスキュー119 Happy」 では、この1年の感謝、そして環境にやさしいリユース品をより多くの方にご利用いただくため”HAPPYサンクスセール”を、11月4日（火）より開催いたします。
今回の”HAPPYサンクスセール”ではリユース商品6,000点を対象に値下げを実施。通常販売価格からさらに最大50%OFFにてご提供いたします。
対象リユース商品の一例をご紹介します。
●オカムラ製バロンシリーズのミーティングチェア
通常価格23,100円が50%OFFの11,550円（税込）
●オカムラ製インサイドワゴン３段ハイタイプ
通常価格13,200円が50%OFFの6,600円（税込）
●オカムラ製レクトラインシリーズ4段ラテラル両開連結書庫
通常価格42,900円が30%OFFの30,030円（税込）
日頃の感謝の気持ちを込め、年末にかけてお買い得商品を豊富に揃えてお待ちしております。
119Happyが取り扱うリユース家具は当社独自基準による徹底したクリーニングと、専門スタッフによる厳しい商品検査を行うことで、安心・快適にご使用いただけるものに仕上げています。
この”HAPPYサンクスセール”は、11月4日（火）から12月26日（金）までの期間中、国内5店舗およびオンラインストアを加えた合計6店舗で開催いたします。リユース商品の数には限りがございますので、新規オフィスの開設やオフィスの移転等でリユース家具の購入をご検討の際は、この機会を是非ご利用ください。
【 キャンペーン概要 】
・ 名称： オフィスレスキュー119Happy “HAPPYサンクスセール”
・ 期間： 11月4日（火）～12月26日（金）18：00
・ 対象商品： 厳選したリユース商品6,000点
・ 内容： 対象商品を通常販売価格からさらに割引にて販売、最大50%OFFにて販売します。
・ 対象店舗： 江戸川店、川口店、佐倉店、川崎店、三鷹店、オンラインストア
・ キャンペーンURL: https://www.119happy.com/ws/landing/thanks_sale.jsp
※セール対象商品の価格や取り扱いは店舗や地域により異なる場合があります。
※販売状況により欠品となる場合がございます。万が一品切れの際はご容赦ください。
※その他、詳細については、ネット販売事業部（0120-673-119）にお問合せください。
■ オフィスレスキュー119 Happy について
株式会社トミザワが、“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる”ことを目標に展開する、自信の品質と豊富な品揃えで “欲しい” が安く手に入るオフィス家具のリユースショップ。お客様の様々なニーズに対応するため、オフィス家具やOA機器、ビジネスホンなど多品種・多品目をラインナップ、さらにオフィスプランニングから内装工事にいたるまで、快適なオフィス空間の実現に向けたあらゆるサービスをワンストップで提供しています。
＜展開店舗＞
国内店： 関東エリア 5店舗（江戸川店、川口店、川崎店、佐倉店、三鷹店）
海外店： タイ 5店舗
（ノンタブリ店、パタナカン店、アマタ店、マーケットビレッジBang na店、ホームプロランシット店）
オンラインストア： https://www.119happy.com/ws/main
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役 池島 隆
URL： https://www.tomizawa.net
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
配信元企業：株式会社トミザワ
プレスリリース詳細へ