［イベント］石川県金沢市で開催「企業主導型両親学級 パパと一緒に離乳食づくり」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（富山県富山市）が主催する「企業主導型両親学級」が、富山県・石川県で開催しています。
2025年3月から2026年2月までに計24回、妊娠2カ月～10ヶ月・産後1歳くらいまでの赤ちゃんとご家族を対象とし各回20組の参加者を募ります。
本プロジェクトは、子育て世帯を応援したい企業からの協賛金で運営を行い、参加者は居住地関係なく（※）誰でも無料で参加できる非営利の事業です。
※行政主体の両親学級は、住民票のある市町村での開催にしか参加できない
産前産後のパパママに向け、妊娠や出産、子育てにまつわる様々な課題について学ぶ機会を提供しています。
第19回 11月29日（土） は、明治安田生命保険相互会社 金沢支社にて「パパと一緒に離乳食づくり」をテーマに講義をおこないます。
前半は、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事 高橋由紀より産前産後の養生法や赤ちゃんの抱き方や遊びについて、体験を交えご紹介します。
後半は、農業・養蜂・介護福祉士 高橋裕次郎先生が「離乳食」をテーマにレクチャーしていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332840&id=bodyimage1】
開催概要
［日 時］2025年 9月29日（土）10:30～12:00
［会 場］明治安田生命保険相互会社 金沢支社（金沢市南町4-47）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事 高橋由紀
後半：「パパと一緒に離乳食づくり」
講師：農業・養蜂家・介護福祉士 高橋裕次郎
パパと一緒に離乳食づくり
企業主導型両親学級でも特に人気の高いテーマです。
「自分にできることを見つけたい」と子育てに積極的なパパが増えるなか、家庭での料理や育児参加への関心も高まっています。
講師の高橋裕次郎先生は、弊社代表理事 高橋由紀のパートナーで飲食店経営の経験を持ち、ヴィーガン料理の調理や、娘さんの離乳食・ご家族の食事づくりを長年続けてこられました。
ご自身の実体験をもとに、誰でもできるシンプルで実践的な離乳食づくりや、毎日の調理をラクにするコツを紹介していただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332840&id=bodyimage2】
開催背景
本取り組みは、2022年、コロナ禍により行政及び産院での両親学級が中止され、産後うつが増大したことを鑑み、産後うつや孤独な子育て、虐待の防止を目的とし、産婦人科医師、助産師、栄養士、鍼灸師など様々な専門家有志の協力のもと、富山県にてスタートいたしました。
これまでに全47回開催し、530組750名以上のママ・パパが参加し、参加者アンケートからは、「毎回テーマが違うので、楽しんで参加できます。他の参加者の方との交流もあり、私自身のリフレッシュにもなりました」「男性目線からの講義はなかなかないので良かったです」など、99%以上の満足のお声を頂いています。
また、協賛企業の社員の方が両親学級に参加されるケースも増え、社内の子育て支援としての役割、育児休暇中にコミュニケーションをとるきっかけとして、活用していただけるようになりました。
4年目となる今年は、開催エリアを県外へと広げ、富山県、石川県、大阪府にて、協賛および後援企業45社、1県1府全16市町村の後援により、2025年3月から2026年2月までに全28回、計560組の親子を対象に開催いたします。
