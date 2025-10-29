ヴィーガン×グルテンフリーで叶える、「ゆらぎ世代」に向けた大人のクリスマス- 40代以上女性のためのご褒美スイーツ(11月４日より発売）

大人の女性が求める「心と体にやさしいクリスマス」とは？

ヴィーガン＆グルテンフリースイーツブランド「CocoChouChou（ココ・シュシュ）」（本社：長野県長野市／代表取締役：飯田紗央里）は、卵・乳製品・小麦・白砂糖を一切使わず、体へのやさしさを第一に考えたスイーツをお届けしています。

植物性素材を中心に仕上げたココシュシュのスイーツは、アレルギーや食事制限のある方はもちろんのこと、“健康的に、心地よく過ごしたい”と願う40代以上の女性たちから多くの共感と支持を得ています。

とくに近年では、

「出産や育児をきっかけに食生活を見直した」

「更年期の不調に向き合う中で、食を整え始めた」

「肌荒れが気になり、小麦を控えるようになった」

といった“ゆらぎ世代”のリアルな声が多数届いています。

実際に自社オンラインストアで実施した2024年のアンケート調査では、35%以上のお客様が「健康・美容」を目的に商品を購入しており、そのうち過半数が40代以上の女性という結果が明らかになりました。

ココシュシュが贈る、“ゆらぎ世代”のためのヴィーガン＆グルテンフリーなクリスマススイーツ

ココシュシュのクリスマススイーツは、更年期を迎える40代以上の女性が、自分のために安心して楽しめるよう設計された、ヴィーガン＆グルテンフリー仕様のナチュラルスイーツです。

卵・乳製品・小麦・白砂糖を使わず、代わりに以下のような厳選素材を使用しています：

・血糖値の急上昇を抑えやすいとされるメープルシロップ

・小麦の代替として使用している国産米粉

・体に負担をかけにくい植物性ミルクやナッツ類

こうした素材を使用することで、自然の甘みと栄養を活かした、やさしくも満足感のある味わいに仕上げました。更年期にはホルモンバランスの変化により、血糖値の乱れやすさや体調の波を感じやすくなると言われています。ココシュシュは「安心して甘いものを楽しみたい」「体をいたわりながら季節を味わいたい」という声に応える、やさしいスイーツを提案しています。

ホールケーキのような大げささはなく、でも気分が上がる。

そんな“わたしのためのクリスマス”を演出する、特別なひとときをお楽しみください。

11月４日発売より発売 クリスマススイーツとケーキ

ホールケーキ５種ヴィーガンバターサンドときめく焼き菓子ギフトボックスクリスマス限定つばめのノエルクッキー缶

クリスマス商品ラインナップ

・ホールケーキ（５種）

・＜クリスマス限定＞クッキー缶

・＜クリスマス限定＞ときめく焼き菓子ギフト

・＜クリスマス限定＞ナッツとフルーツのノエルマフィン

・＜クリスマス限定＞シュトーレンパウンドケーキ

・＜クリスマス限定＞ヴィーガンバターサンド ラムレーズン＆チョコレート



発売：2025年11月4日～12月25日

販売方法:通信販売

公式HP：https://chouchou-sweets.com/

公式通販サイト:https://cocochouchou-netshop.com/

※Xmasページの公開は11月４日となります

一部クリスマスケーキ（ホール）については、松屋銀座・九州イオン・天満屋などでも

ご注文を承っております。

CocoChouChouのディア実績と取引先

- 主なお取引実績：

高島屋新宿店/Greenspoon/FOOD＆COMPANY（代官山・湘南・新宿・学芸大学）/松屋銀座/伊勢丹新宿店/高島屋/阪急うめだ本店/NEWoMan新宿/渋谷ヒカリエ/東武百貨店池袋店/西武池袋本店/Co-op近畿/GLOSA ORGANIC...and more

- 主なメディア掲載実績：

集英社BAILA/キラジェンヌVeggy/婦人画報/光文社VERY/扶桑社天然生活/主婦の友社mina/光文社Hers/扶桑社ESSE/読売新聞連載…and more

代表取締役プロフィール

飯田 紗央里

東京都出身。2017年に長野へ移住し、ヴィーガン＆グルテンフリースイーツの店「Coco ChouChou」を開業。

幼少期からお菓子作りに魅了され、フランスやドイツなどの伝統菓子を独学で学ぶ。法政大学在学中に菓子研究家のアシスタントを務め、商品開発に関わる経験も積む。卒業後は大手IT企業でネットマーケティング業務に7年間従事。退職後、知人のカフェの商品開発を手がけたことを機にお菓子の世界へ戻る。ある子どもの「アレルギーで皆と同じお菓子が食べられない」という声に心を動かされ、卵・乳製品・小麦・白砂糖を使わないお菓子づくりに専念。食物アレルギーやヴィーガン、グルテンフリーのライフスタイルでも楽しめるスイーツ店「Coco ChouChou」を開業。

取材のお申込みはこちら

株式会社CocoChouChou

公式サイト：https://chouchou-sweets.com

住所：長野県長野市北石堂町1211-1 グランドハイツ21 1F

取材のお申込み：info@chouchou-sweets.com

電話番号：050-1808-1041

※電話がつながらない場合はメールでお問い合わせください。

ヴィーガン&グルテンフリーのお菓子開発・通信販売・卸売事業・催事販売