¡ÚÏÂµ×Ñ£¡Ûµþ¤Î½©¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¡£ÎÁÄâ¤Î¡Ö¹ÈÍÕÊÛÅö¡×4¼ï
³ô¼°²ñ¼Ò»çÌîÏÂµ×Ñ£¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¬Â¼ Í´»Ò¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î¹ÈÍÕ¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÎÁÄâ¤Îµ»¤¬¸÷¤ë¡Öµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¤ªÊÛÅö¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÈÍÕ¤ÎºÌ¤ê¤ò±Ç¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¤¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¸·Áª¤·¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£µþ¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤È¿¦¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤Êµ»¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¶Ë¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢½©¤Î¹Ô³Ú¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¤ÎÈþ¤·¤¤¹ÈÍÕ¤Î²¼¡¢³ÊÊÌ¤Ê¿©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÖÂä¤Á¤é¤·¡×3,240±ß(ÀÇ¹þ)
¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Î¹õ¼÷»Ê¤Ë¡¢¿·Á¯¤ÊÂä¤ÎÇöÂ¤¤ê¤òÉß¤µÍ¤á¤¿¡¢ÏÂµ×Ñ£¼«Ëý¤ÎÂä¤Á¤é¤·¡£»Å¾å¤²¤ÎÅÚº´¾ßÌý¤¬¾åÉÊ¤ÊÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
11·î¤Î¸¥Î©¤Ë¤Ï¡¢ÁÇÍÈ¤²¤·¤¿¤¤Î¤³¤ä¡¢¶ä°É¡¢¤à¤«¤´¤Ê¤É½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢µÆ²Ö¤È¹ÈÍÕ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê½©¤ÎºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆóÃÊÊÛÅö¡×5,400±ß(ÀÇ¹þ)
Âä¤ÎÇöÂ¤¤ê¤òÉß¤µÍ¤á¤¿ÆÃÀ½¤Á¤é¤·¤Ë¡¢ÎÁÄâ¤ÎÌ£¤òÂ·¤¨¤¿ÆóÃÊ½Å¤Í¤Î¤ªÊÛÅö¡£°ìÀÞ¤ÇÏÂµ×Ñ£¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½©¸ÂÄê¤Î¸¥Î©¤Ë¤Ï¡¢ÍÈ¤²¶ä°É¤ä°ÀóÏ¡¢¿æ¤¤â¤Î¤ËÅº¤¨¤¿µÆ²Ö¤Ê¤É¤Çº£¤À¤±¤ÎÌ£³Ð¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤Á¤é¤·¼÷¤·¡ÊÍñ²«¤Î¾ßÌýÄÒ¤±¡Ë¡×2,700±ß(ÀÇ¹þ)
¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÀÖ¤ß¤ò»Ä¤·¡¢Ã°Ç°¤Ë²ÐÆþ¤ì¤·¤¿¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ò¡¢¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤Î¹õ¼÷»Ê¤Ë½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£Íñ²«¤Î¾ßÌýÄÒ¤±¤Ïº£¤À¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£Íí¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ª¼÷»Ê¡×2,592±ß(ÀÇ¹þ)
»é¤¬¤Î¤Ã¤¿»ª¤ò±ö¤È¿Ý¤ÇÃúÇ«¤ËÄù¤á¡¢Æù¸ü¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤Þ¤«¤·¤Î¤¤«¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿¦¿Í¤Îµ»¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Îè¬²Ù¤òÅº¤¨¡¢¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ä½©¤Î¹Ô³Ú¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ú¤ªÊÛÅö¡Û¤´ÃíÊ¸ÊýË¡
ÏÂµ×Ñ£¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«¼Ò¤Î¹©Ë¼¤Ë¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è°·Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¤ª¼õ¤±¼è¤êÅ¹ÊÞ¡¦Æü»þ¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://pickup.wakuden.kyoto/
¢£¡Ú¤ªÊÛÅö¡Û¤ª¼õ¤±¼è¤ê²ÄÇ½Å¹ÊÞ
Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤ÈÄêµÙÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¼õ¼è²ÄÇ½Å¹ÊÞ(https://pickup.wakuden.kyoto/pages/%E5%BA%97%E8%88%97)¡×¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºæÄ®Å¹
¢©604-8106
µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èºæÄ®ÄÌ¸æÃÓ²¼¥ë´ÝÌÚºàÌÚÄ®679
ÂçÆÁ»ûÅ¹
¢©603-8214
µþÅÔ»ÔËÌ¶è»çÌî±ÀÎÓ±¡Ä®28
¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ°Å¹
¢©600-8555
µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ±ö¾®Ï©²¼¥ëÅì±ö¾®Ï©Ä®¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ° B2F
¢¨Ï·ÊÞ¡¦Ì¾Å¹ÊÛÅö¥³ー¥Êー¤Ç¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ç¤¹¡£
µþÅÔ°ËÀªÃ°¤Ç¤Î¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§ÏÂµ×Ñ£¤Î¤ªÊÛÅö(¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ°)(https://isetan.mistore.jp/kyoto/spcl/8000003/list?searchAttribute=%E7%B4%AB%E9%87%8E%E5%92%8C%E4%B9%85%E5%82%B3&lowerPrice=&upperPrice=)
¹âÅç²°µþÅÔÅ¹
¢©600-8520
µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ²Ï¸¶Ä®À¾Æþ¿¿Ä®52 ¹âÅç²°µþÅÔÅ¹ ÃÏ²¼1³¬ µþÎÁÍý
ÏÂµ×Ñ£ ÃÒ·Ã¸÷±¡¹©Ë¼
¢©602-8407
µþÅÔ»Ô¾åµþ¶èÃÒ·Ã¸÷±¡ÄÌ¸ÞÄÔ¾å¥ë°Ëº´Ä®199-1
¢£¤´¼«Âð¤ËÆÏ¤±¤ë¡ÖÎÁÄâ¤ÎÌ£¡×
¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆÏÂ¤ÎÊ¸²½¤Èµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëÏÂµ×Ñ£¡£»Íµ¨¤Î½Ü¤òÃ°Àº¹þ¤á¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤¿¡Ö¤ª¤â¤¿¤»¡×¤ò¤´¼«Âð¤äÂ£¤êÊª¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÎÁÄâ¤Î³Î¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¨Àá¤ÎÈÓ¾ø¤·»°¼ï -Åß-¡×¡ÊÎäÅà¡Ë¡¡5,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡È³¤Ï·¤È¤¹¤°¤¡É ¡Èµí»³Ü¥¼Ñ¡É ¡È¤Ð¤¤³¡É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÈÓ¾ø¤·¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢¹á¤ê¹â¤¤ËÑÍÕ¤ÇÃúÇ«¤ËÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³«¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ëËÑÍÕ¤ÎÀ¶¡¹¤·¤¤¹á¤ê¤È¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¶ñºà¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¤ª¤³¤ï¤Î¿©´¶¤¬ÀäÌ¯¤ÊÄ´ÏÂ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½ÐÍèÎ©¤ÆÇ®¡¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤´²ÈÄí¤Ç¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½©Åß¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Â£¤êÊª¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤µ¤µ¤Î¤«²Û»Ò ºû¤¯¤ê¡×¡ÊÎäÂ¢¡Ë¡¡»æÈ¢3ËÜÆþ 1,458±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÃúÇ«¤ËÎ¢¤´¤·¤ò¤·¤¿·ª¤È³ë¤òÃ°Ç°¤ËÎý¤ê¾å¤²¡¢·ª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿½©¸ÂÄê¤Î²Û»Ò¤Ç¤¹¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀå¿¨¤ê¤Ç¡¢·ª¤Î»ý¤Ä±ü¿¼¤¤¥³¥¯¤È¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Êºû¤Î¹á¤ê¤¬·ª¤ÎÉ÷Ì£¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢Í¥²í¤Ê½©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÃã¤¦¤±¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¨Àá¤Î¤´°§»¢¤ä¤ª¼êÅÚ»º¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡¢¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÏÂµ×Ñ£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§
https://shop.wakuden.kyoto/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò»çÌîÏÂµ×Ñ£
TEL¡§ 075-415-1800(Âå)
E-mail¡§ pr-murasakino@wakuden.jp
³ô¼°²ñ¼Ò»çÌîÏÂµ×Ñ£
µþÅÔ¡¦µþÃ°¸å¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿ÎÁÍýÎ¹´Û¤òÁÃ¤Ë¡¢ÎÁÄâ¡Ö¹âÂæ»ûÏÂµ×Ñ£¡×¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à¡È¤ª¤â¤¿¤»¡É¤ÎÅ¹¡£µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ÈÏÂ¤ÎÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢½Ü¤Î·Ã¤ß¤òÃ°Àº¹þ¤á¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊÉÊ¡¹¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢¡ÖÁÛ¤¤¤ò¤â¤¿¤»¤ë¡×¤ª¤â¤¿¤»¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¤Û¤«Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£