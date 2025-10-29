「とんかつ まい泉」創業60周年記念企画を開催！　～日頃の感謝を込めて、直営販売店にて“ヒレかつ弁当”を特別価格で販売～

井筒まい泉株式会社



井筒まい泉株式会社（東京都港区、代表取締役社長 國弘克英）は、2025年11月5日（水）から7日（金）までの3日間、まい泉直営販売店にて「ヒレかつ弁当」を特別価格で販売いたします。

お客様のご愛顧に支えられ、「とんかつ まい泉」は2025年11月に創業60周年を迎えます。日頃の感謝の気持ちを込め、まい泉直営販売店にて「ヒレかつ弁当」を特別価格で販売いたします。特別価格でのご購入は、お1人様5点までとさせていただきます。ぜひこの機会に、皆さまのご来店をお待ちしております。

■キャンペーン期間：2025年11月5日（水）～７日（金）

■対象商品：ヒレかつ弁当

■特別価格：661円（税込）

■対象店舗：全国のまい泉直営販売店舗

直営販売店一覧：https://mai-sen.com/shop/#shopsearch

※配送および店頭とりおき（ご予約）のご注文は通常価格となります。

※本キャンペーンは、予告なく終了する場合がございます。

※直営販売店のみで実施しております。（レストラン全店は対象外です）

※数量限定となります。（店舗によって異なります）

まい泉のこだわり

豚肉 世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐします。手間隙のかかる作業ですが手抜きはできません。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、またお召し上がり頂く際の食感を変えてしまうからです。

パン粉と揚げ油 パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用しています。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉です。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていきます。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢です。

ソース まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造しています。

基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合しています。

井筒まい泉株式会社について

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約60店、レストラン12店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。

【会社概要】

社名：井筒まい泉株式会社

本社所在地：東京都港区北青山2丁目12-5 KRT青山2階

設立：1965年11月

代表取締役：國弘 克英

事業内容：レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業

デリバリー事業、卸販売、通販事業、海外事業