浜松町エリアをつなぐ無料循環バス「（仮称）はまバス」 11月1日より試験運行開始

一般社団法人浜松町芝大門エリアマネジメント

株式会社世界貿易センタービルディング（本社：東京都港区、代表取締役社長 宮崎親男、以下「WTC」）および株式会社貿易ビルサービス（同上）が運営する一般社団法人浜松町芝大門エリアマネジメント（以下「当法人」）は、浜松町エリアの回遊性向上と地域活性化を目的とした無料循環バス「（仮称）はまバス」の試験運行を、2025年11月1日（土）から11月14日（金）まで実施します。

「（仮称）はまバス」のデザインイメージ地域と連携し、浜松町の新たな魅力と賑わいの創出を目指す

浜松町は、東京タワーや増上寺、旧芝離宮恩賜庭園など、歴史・文化・海が共存するまちです。近年では竹芝・芝浦エリアの再開発に加え、大手企業の移転も進み、国際色豊かなビジネス・観光拠点として急速に進化しています。

一方で、各施設が独自の魅力を持ちながらも、観光やビジネスの動線としては分散しており、移動のしづらさが課題となっていました。加えて、外国人来訪者数の増加を背景に、都内観光の受け皿づくりや回遊動線の整備が一層重要になっています。

1964年の創業以来、東京・浜松町の玄関口として地域の発展を支えてきたWTCは、地元企業や自治体、住民との信頼関係を基盤に、まちの一員として浜松町・芝大門エリアの価値向上に取り組んでいます。

観光客をはじめとする新たな来街者が浜松町の魅力に触れる機会を広げるとともに、再開発によって新たにまちに加わる住民やワーカー、企業とのさらなる交流を促すため、このたび無料循環バス「（仮称）はまバス」の構想を立ち上げました。今後も地域と連携しながら、浜松町の新たな魅力とにぎわいの創出に取り組んでまいります。

観光客を中心とする来街者が、浜松町エリアの多彩な魅力を体験できるように

「（仮称）はまバス」は、今後も複数回の試験運行を予定しており、第1回となる今回は観光客の需要把握を目的に実施します。浜松町駅北口を起点に、フェアモント東京、東京プリンスホテル、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイなど主要ホテルと、東京タワー、旧芝離宮恩賜庭園といった主要観光地を結びます。

観光客への案内にあたっては、各エリアの企業や団体と連携し、移動手段に関する課題やニーズを把握します。今後も試走などを通じ、2027年3月の本格運用に向けて、「まちとひとをつなぐ、乗って・見て・楽しめる循環バス」の実現を目指します。

実証実験の概要

名称:（仮称）はまバス試験運行（浜松町エリア無料循環バス）

実施期間：2025年11月1日（土）～11月14日（金）［14日間］

運行時間：8:30～19:00

運行ルート：JR浜松町駅北口・旧芝離宮恩賜庭園前 → 東京プリンスホテル → 東京タワー → フェアモント東京 → ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（循環）

利用料金：無料

使用車両：大型路線バス・中型路線バスタイプ

目的：バス需要の確認、地域回遊促進、観光利便性向上、地域認知拡大

協力：株式会社TOKYO TOWER / 東京プリンスホテル / 野村不動産株式会社 / フェアモント東京 / ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ

時刻表など詳細 :https://note.com/hamamatsucho/n/n985946bd8f68?sub_rt=share_sb

バス乗降場および走行ルート【一般社団法人浜松町芝大門エリアマネジメントについて】

株式会社世界貿易センタービルディングおよび株式会社貿易ビルサービスが、浜松町駅西口開発計画のエリアマネジメント活動を推進するため、2023年4月3日

に設立。浜松町駅を中心とした浜松町芝大門エリアにて地域の町会、企業、商店会と連携し、賑わいの創出や環境対策、情報発信を通じて、より良いまちづくりを推進しています。地域の課題を捉え、地域全体でその解決に向けた取り組みを進める「エリアプロデュース」の視点を持ちながら、まちの一員として浜松町芝大門エリアの価値の更なる向上を目指します。

公式SNS : https://note.com/hamamatsucho

【株式会社世界貿易センタービルディングについて】

株式会社世界貿易センタービルディングは、1964年の創業以来、浜松町の玄関口に位置し、地域とともにまちの発展を支えてきました。私たちは、「ひとをつなぐ、まちをつなぐ」というスローガンのもと、浜松町の地に新たな価値を創出し続けています。

私たちは、浜松町という土地の歴史や文化、自然環境、交通結節点としての特性を大切にしながら、エリア全体の価値を高める都市再開発を推進しています。その実現に向け、周辺地域の企業や行政、住民の皆さまと対話を重ね、共に浜松町の魅力を育んでいくことを大切にしています。

まちの一員として、単なる開発事業者にとどまらず、この地に関わるすべての人にとって誇れる場所を目指して、私たちは、これからも人と人、まちとまちの結び目となり、地域とともに未来を築いてまいります。

公式HP：https://www.wtcbldg.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人浜松町芝大門エリアマネジメント事務局

住所：東京都港区浜松町二丁目４番１号

電話番号：03-3435-3737（株式会社世界貿易センタービルディングまちづくり推進部内）