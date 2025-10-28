2026年1月も追加開催決定！五島の島ぐらしをのぞいてみよう！「五島市移住下見ツアー」

五島市

長崎県五島市（五島列島）は、美しい海と豊かな自然に囲まれながらも、暮らしに必要なものがコンパクトに揃っていることなどから、直近5年間で約1,200人が移住した、移住先としても人気の高い島です。

海、山、川、豊かな自然を身近に感じることができる福江島。

“五島市への移住を考えているけど、何から始めたらいいかわからない…”

“現地を下見したいけど、どこを見たらいいの…？”

そんな悩みをお持ちの方へ向け、長崎県五島市・福江島への移住下見ツアーを開催します。

このツアーは、ただの観光ではありません。

実際に暮らしている五島市の移住支援員（先輩移住者）がガイドとなり、生活に必要なインフラから子育て環境まで、「五島で暮らす」という視点で島をご案内します。

移住の先輩や、同じように移住を検討している仲間たちとの交流を通じて、移住に関する疑問や不安を解消し、五島での暮らしを、ぜひ体感してみましょう！

こんな方におすすめ

- 五島市への移住に興味があり、具体的な情報収集をしたい方- 現地の暮らしを実際に見て、自分の目で確かめたい方- 移住に関する不安や疑問を解消したい方- 移住の先輩や仲間と交流し、情報交換をしたい方- 五島市の魅力を五感で感じ、移住のイメージを膨らませたい方高浜海水浴場（日本の渚100選）大瀬埼灯台と夕日

きびなご

島の素材で作られる焼酎

五島つばき空港

福江港

ツアースケジュール

開催日・料金等

福江島の街並み釣りを楽しむ人の姿行程表。商業施設見学や移住者交流など、様々なプログラムを用意。

１.開催日：12月5日（金）～7日（日）

※ツアーは5日（金）・6日（土）の2日間

申込締切日：11月5日（水）

料金：13,500円 昼食1回・夕食2回込

２.2026年1月10日（土）～12日（月・祝）

※ツアーは10日（土）・11日（日）の2日間

申込締切：12月5日（金）

料金：13,500円 昼食1回・夕食2回込

※いずれも2日目は夕食までの開催のため、宿泊が必要です。

ツアーの詳細・お申し込み

代金に含まれるもの- 行程に記載の交通、専用車代金- 食事（昼食・夕食）- ガイド費用・企画費旅行代金に含まれないもの- 宿泊費- 集合場所までの往復の交通費- 通信費、お土産代などの個人的性質の費用- 国内旅行傷害保険12月開催分のお申込みはこちら :https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2509040004?shop_code=000133&key=iGWArIkowk1月開催分のお申込みはこちら :https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2510270012?shop_code=000133&key=Xq6VgbYo8Z各回、定員に達し次第受付を終了します。申込みボタンクリック後、人数入力欄にて残り人数が確認できます。

ツアー企画・お問い合わせ

長崎県知事登録旅行業 第2種205号

合同会社アイラオリエンタルリンク

トラベルQ本社（福江）営業所

法人団体セールスセクション

〒853-0033 長崎県五島市木場町 240-1

TEL : 0959-88-9510 / FAX : 0959-76-3637

総合旅行業務取扱管理者：篠竹 明敏

【長崎県五島市とは】

五島市はこんな場所にあります

長崎県の西に浮かぶ大小約150の島々からなる五島列島。

五島列島の最南端にある五島市は、五島列島最大の島、福江島と久賀島、奈留島の大きな3つの島を含む10の有人島と53の無人島で成り立っています。

飛行機では、スムーズに乗り継ぐことができれば羽田空港からは最短約3時間で、伊丹空港からは約2時間で到着します。

東京や大阪からもアクセスしやすい

美しい自然や新鮮で豊富な食材、古い歴史と文化に恵まれている五島市は、新しい事業や雇用が生まれ続けている元気な島でもあります。

暮らしの環境も整っており、複数の大型スーパーやドラッグストア、総合病院や診療所があるほか、保育所や小中学校も多数あり、「安心して暮らせる島」と多くの方の移住先に選ばれています。

五島市全体の人口は、33,288人（R7年8月末現在）。直近5年間で約1,200人の移住者を受け入れています。うち30代までの若い世代が半数以上を占めており、定着率は約8割です。

五島列島で、自分らしいライフスタイルを始めませんか？

島ではスポーツイベントもさかん祭りの日はたくさんの人で賑わいます【SNSで離島移住や島暮らしの情報発信中！】公式note「五島の島ぐらし」 :https://goto-city.note.jp/公式Instagram「五島の島ぐらし」 :https://www.instagram.com/gotolife2021/公式X「五島の島ぐらし」 :https://x.com/gotoyakenyoka