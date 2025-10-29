LINEマーケティング支援ツール「hachidori」Messaging APIを活用したクーポン送信機能に対応

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）は、LINEマーケティング支援ツール「hachidori」において、LINEヤフー株式会社が提供するMessaging APIの新機能「クーポン送信」に対応したことをお知らせいたします。

本対応により、企業はMessaging APIからクーポンの送信ができるようになり、ユーザー行動や属性に応じたパーソナライズ施策を効率的に実施できるようになります。



■Messaging API「クーポン送信機能」対応について

2025年8月、LINEヤフー株式会社より、Messaging APIの新しいメッセージタイプとして「type: coupon」が追加されました。これにより、Messaging APIからLINE Official Account Managerで作成されたクーポンの送信ができるようになり、外部ツールからの自動送信にも対応しました。

当社のLINEマーケティング支援ツール「hachidori」においても、このアップデートに対応したことで、クーポンの送信を管理画面上から行うことが可能になりました。

■「hachidori」について

「hachidori」は、初期設計から施策の提案・改善まで専任担当がサポートする、成果直結型のLINEマーケティング支援ツールです。LINE公式アカウント単体では実現できないソリューションのカバーが可能であり、LINE公式アカウントのユーザー体験を最大化することができます。

▼「hachidori」サービスサイト

https://v2.hachidori.io/

▼「hachidori」お問い合わせ先

https://v2.hachidori.io/1





〈株式会社エフ・コードについて〉

■事業概要

株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ15社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1 神楽坂外堀通りビル2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：55,849千円（2025年6月末)

社員数：約800名（2025年6月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）