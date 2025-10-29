電動サイクル NFR-01シリーズ × ファミリーマートコラボ第2弾 発売決定！

glafit株式会社

電動パーソナルモビリティの開発・製造・販売を手がける glafit株式会社（読み：グラフィット、本社：和歌山県和歌山市、代表取締役社長CEO：鳴海 禎造、以下「glafit」）は、特定小型原動機付自転車区分（以下「特定原付」）の電動サイクル「NFR-01 Pro+ 4G LTE MODEL」および「NFR-01 Lite」のファミリーマートコラボレーションモデル第2弾を発売いたします。

本モデルは、「ファミマオンライン」で2025年10月28日（火）～2026年3月30日（月）の期間限定販売となります。

第2弾はオリジナル迷彩デザインの3カラー展開

2025年4月に発売された第1弾が好評を博したことを受け、第2弾では「NFR-01 Pro+ 4G LTE MODEL」「NFR-01 Lite」の2車種で新デザインを展開。

迷彩柄を基調とした3色が登場します。

・ブルー × グリーン：爽やかなファミマカラーを使用。街乗りでもアウトドアでもよく映えます。

・グリーン × ブラウン：力強いアースカラーの迷彩柄は存在感抜群！

・グレイ × ブラック：どんなファッションにも馴染むシンプル＆クールな都会的デザイン。

いずれのカラーも、NFRシリーズのシルエットを際立たせる迷彩柄のデザインとなっています。

【参考】数量限定発売決定！ 電動サイクルNFR-01シリーズにファミリーマートコラボデザインモデルが登場(https://glafit.com/news/pr20250326/)

◆NFR-01 Pro+ 4G LTE MODEL ― 走りもデザインもプレミアムに

2024年度 グッドデザイン賞 を受賞した「NFR-01 Pro+ 4G LTE MODEL」は、クラウドファンディングサービス Makuake にて特定原付プロジェクトとして初の1億円超えを達成。glafitとしても3プロジェクト連続で1億円突破という快挙を記録しました。

主な特徴

・ペダル不要のフル電動走行：アクセル操作のみで最高時速20km/h。

・家庭用コンセントで充電可能：約5時間で満充電、航続距離は約45km。

・高出力500Wモーター搭載：48Vバッテリーによる坂道走破性。

・4G LTE通信内蔵のIoT対応：アプリ連携で位置情報やバッテリー状態を遠隔確認可能。

・NFC・ICタグ対応：スマホやSuicaでロック解除が可能。

▶ 製品詳細：https://glafit.com/products/nfr/nfr-01-pro/

◆NFR-01 Lite ― 家族みんなで使える令和のファミリーサイクル

2025年3月に新発売された「NFR-01 Lite」は、日常使いに最適なスペックと軽快な操作性で、初心者にも扱いやすい電動サイクルです。

主な特徴

・36V 7.8Ahバッテリー × 350Wモーター搭載：登坂能力約22%。

・ハンドル・シート調整機構付きで誰でも快適な姿勢に。

・折りたたみ収納可能で室内保管も容易。

・経済的な電費性能：10km走行しても電気代はわずか約3.5円。

▶ 製品詳細：https://glafit.com/products/nfr/nfr-01-lite/

販売情報

販売サイト：「ファミマオンライン」限定販売

販売期間:2025年10月28日（火）～2026年3月30日（月）

購入ページ:https://famima-online.family.co.jp/feature/glafit

※画像はイメージです。

※予定数がなくなり次第販売終了となります。

※一部地域ではお受け取りのできない店舗がございます。

※受注生産となります。受注後60日以内にお届けいたします。

【ファミマオンラインに関するお問い合わせ】

https://famima-online.family.co.jp/faq

Japan Mobility Show 2025のglafitブースにコラボモデルが登場

「NFR-01 Lite」の「ブルー × グリーン」モデルを、2025年10月30日（木）～11月9日（日）に東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」のglafitブース（東7ホール／E7312）にて展示いたします。

ご来場者限定で、「ファミマオンライン」での注文時に使用できる10%OFFクーポンを配布いたします。

この機会にぜひ会場でコラボモデルバイクをご覧ください。

Japan Mobility Show 2025出展概要

会期：2025年10月30日（木）～11月9日（日）

（プレスデー：10月29日（水）・10月30日（木））

会場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）

glafitブース：東7ホール ブース番号 E7312

主催：一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）

公式サイト：https://www.japan-mobility-show.com/

【参考】glafit株式会社、Japan Mobility Show 2025に出展(https://glafit.com/news/pr20251016/)

■glafitについて

glafit株式会社は、電動パーソナルモビリティの開発・製造・販売までワンストップで手掛ける、和歌山発のハードモビリティベンチャーです。「移動を、タノシメ！」をブランドメッセージに掲げ、「日々の移動を驚きと感動に変え、世界中の人々を笑顔にする」ような、新しい移動体験をお届けするモビリティを開発・提供してまいります。

【glafit株式会社の概要】

所在地：和歌山県和歌山市梅原579-1

代表者：代表取締役社長CEO 鳴海 禎造

設立年月日：2017年9月1日

公式サイト：https://glafit.com/

【本リリースに関するお問い合わせ】

広報：安藤・福井 e-mail：pr@glafit.com