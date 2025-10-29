名正運輸株式会社「メッセナゴヤ2025」に出展

名正運輸株式会社

名正運輸株式会社(本社：愛知県海部郡飛島村、代表：加藤新一)は、この度愛知県で開催される「メッセナゴヤ2025」に出展いたします。



メッセナゴヤは、2005年愛知万博の環境、科学技術、国際交流などの理念を継承する事業として、2006年にスタートした「異業種交流の祭典」です。業種や業態の枠を超え、幅広い分野・地域からの出展を募り、出展者と来場者相互の取引拡大、情報発信、異業種交流を図る日本最大級のビジネス展示会です。



名正運輸のブースでは、関西から関東まで全15拠点の自社物流サービスについて、また筋トレ採用などをご紹介しています。




名正運輸は、「自社倉庫」「自社車輌」「自社スタッフ」による自社物流サービスを提供しています。



●自社倉庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


愛知県に3つの自社倉庫を保有しており、保管から庫内業務まで行っております。


また、3温度帯の倉庫もあり、冷蔵・冷凍商品の取り扱いも可能になっています。


●自社車輌


自社車輌270台を保有しております。大型車から小型車、冷蔵冷凍車など幅広い車輌でお客様のニーズにお応えします。（全車輌にパワーゲート搭載）


●自社スタッフ


傭車を使用せず、全て自社ドライバーが配送しております。定期的なミーティング開催、追走添乗指導を行う事で安定した品質を保つことが出来ます。


★筋トレ採用


筋肉中心の生活を実現させる"本気しかない筋トレ採用"を行っております。


筋トレ採用として入社した社員は、業務とトレーニングの両立を図り、ボディビルダーとして大会にも出場しています。




弊社ブースにお越し頂いた方には、ノベルティ等ご用意しております。


皆様のご来場を心よりお待ちしております。




メッセナゴヤ2025

会場：ポートメッセなごや 第１展示館（名古屋市国際展示場）


日時：11月5日(水)～7日(金)10時～17時


ブース番号：D-98





メッセナゴヤ2025　ホームページ :
https://www.messenagoya.jp/


各種サイト

公式HP：https://www.meisho-unyu.co.jp/


倉庫サイト：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing/


配送サイト：https://www.meisho-unyu.co.jp/delivery/


名古屋南LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-nagoyaminami/


一宮LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing/#map2


住之江LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-suminoe/


静岡LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-shizuoka/


前橋西LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-maebashi/


Instagram：https://www.instagram.com/meisho_official/


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCZAIxXQXKhRQq-pC4pH8Pew


TikTok：https://x.gd/KldqIN


名正運輸公式オウンドメディア『MEISHO BIZ』：https://www.meisho-unyu.co.jp/biz/