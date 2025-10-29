名正運輸株式会社「メッセナゴヤ2025」に出展

名正運輸株式会社メッセナゴヤ2025 ホームページ

名正運輸株式会社(本社：愛知県海部郡飛島村、代表：加藤新一)は、この度愛知県で開催される「メッセナゴヤ2025」に出展いたします。

メッセナゴヤは、2005年愛知万博の環境、科学技術、国際交流などの理念を継承する事業として、2006年にスタートした「異業種交流の祭典」です。業種や業態の枠を超え、幅広い分野・地域からの出展を募り、出展者と来場者相互の取引拡大、情報発信、異業種交流を図る日本最大級のビジネス展示会です。

名正運輸のブースでは、関西から関東まで全15拠点の自社物流サービスについて、また筋トレ採用などをご紹介しています。

名正運輸の強み

名正運輸ブースイメージ

名正運輸は、「自社倉庫」「自社車輌」「自社スタッフ」による自社物流サービスを提供しています。

●自社倉庫

愛知県に3つの自社倉庫を保有しており、保管から庫内業務まで行っております。

また、3温度帯の倉庫もあり、冷蔵・冷凍商品の取り扱いも可能になっています。

●自社車輌

自社車輌270台を保有しております。大型車から小型車、冷蔵冷凍車など幅広い車輌でお客様のニーズにお応えします。（全車輌にパワーゲート搭載）

●自社スタッフ

傭車を使用せず、全て自社ドライバーが配送しております。定期的なミーティング開催、追走添乗指導を行う事で安定した品質を保つことが出来ます。

★筋トレ採用

筋肉中心の生活を実現させる"本気しかない筋トレ採用"を行っております。

筋トレ採用として入社した社員は、業務とトレーニングの両立を図り、ボディビルダーとして大会にも出場しています。

弊社ブースにお越し頂いた方には、ノベルティ等ご用意しております。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

メッセナゴヤ2025

会場：ポートメッセなごや 第１展示館（名古屋市国際展示場）

日時：11月5日(水)～7日(金)10時～17時

ブース番号：D-98

メッセナゴヤ2025 ホームページ :https://www.messenagoya.jp/

