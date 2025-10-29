ほっかほっか亭定番メニュー「牛焼肉」「唐揚」「しょうが焼」が食べ応えアップ！背徳感にまさる幸福感！“ギルティー”なおいしさに！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、2025年11月1日（土）より、「牛焼肉」「唐揚」「しょうが焼」のお肉をリニューアルし、それぞれの商品を販売いたします。

ほっかほっか亭定番メニュー「牛焼肉」「唐揚」「しょうが焼」が食べ応えアップ！

ほっかほっか亭では、「たくさん食べて、お腹いっぱいになってほしい」という創業当時からの理念のもと、お客さまから永らくご愛顧いただいている定番のお弁当「牛焼肉」「唐揚」「しょうが焼」シリーズで使用しているお肉をリニューアルし、それぞれの商品を販売いたします。

お肉とごはんを口いっぱいにほおばる、この上ない幸福感。それは背徳感にも似た、特別なおいしさです。ご自身へのご褒美に、疲れた日のパワーチャージに、ぜひ背徳感にまさる幸福感を感じる“ギルティー”なおいしさをお楽しみください。

● 牛焼肉シリーズ

フルーティーな甘みとスパイスの香りが食欲をそそる、ごはんが進むほっかほっか亭オリジナルの甘辛いたれで炒めた牛焼肉です。より一層食べ応えを感じていただけるように、従来と比べて厚みがアップした牛肉にリニューアルしました。付け合わせもピーマンとミニハッシュポテトに一新し、おいしさを引き立てます。

・牛焼肉スペシャル：1,140円（税込）

・牛焼肉弁当：900円（税込）

牛焼肉スペシャル● 唐揚シリーズ

厳選した若鳥のモモ肉を、オリジナル粉でサクサクに揚げ、中身はやわらかくジューシーに仕上げたほっかほっか亭の人気メニュー。より一層食べ応えを感じていただけるように、鶏肉のサイズを大きくしました。

・唐揚スペシャル：820円（税込）

・唐揚弁当（4個入り）：680円（税込）

・唐揚弁当（5個入り）：760円（税込）

唐揚スペシャル● しょうが焼シリーズ

しょうがが効いたほっかほっか亭オリジナルのたれで炒めた豚肉と玉ねぎに、下味が付いた粗きざみしょうがをトッピング。しょうがのダブルの風味で、ごはんが進む逸品です。より一層食べ応えを感じていただけるように、豚肉の量を増やしました。

・しょうが焼スペシャル：930円（税込）

・しょうが焼弁当：690円（税込）

しょうが焼スペシャル

今後もほっかほっか亭では、お店で手づくり、つくりたてのおいしさを皆さまにお届けし、お客さまに楽しんでいただける様々な企画を実施してまいります。

※西日本店舗での仕様と価格になっています。一部、エリアによってメニューや金額が異なります。また、一部取扱いのない店舗がございます。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に店を出展し、現在まで「お店での手づくり」にこだわり続けながら、地域の皆さまに「炊きたて。できたて。お店で手づくり。」のお弁当をお届けしてきました。現在では、豊かな暮らしをつくる事業を全国791店舗で展開しています。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長：青木達也

本社所在地：大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容：持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ：https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

