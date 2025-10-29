第45回「大東市民まつり」を開催　令和７年１１月９日(日)　末広公園

大東市では、「子育てするなら、大都市よりも大東市。」をブランドメッセージに掲げ、人と人とのつながりを大切にしたまちづくりを進めています。中でも「大東市民まつり」は、今年で第４５回を迎える、市民が主役の一大イベントです。

昨年は、約24,000人が来場しました。多彩なステージや模擬店、体験コーナーなど、幅広い世代の方にお楽しみいただける企画を多数ご用意しております。ぜひお越しください。









＜大東市民まつりとは＞

市民の郷土意識の高揚と大東市の振興発展を目的に、昭和54年に始まり、長きにわたって親しまれているお祭りです。今年で45回目を迎え、市民・団体・企業等が協力し、まち全体で盛り上げます。

＜開催概要＞

日時： 令和７年１１月９日(日)午前１０時～午後５時

場所： 末広公園（住道駅南公園）

主催： 大東市民まつり実行委員会

出席者： 大東市長、大東商工会議所会頭、衆議院議員、大阪府議会議員、大東市議会議員 他

アクセス： JR住道駅南口すぐ

市民まつりHP



＜主な見どころ＞

○はたらくくるまが勢ぞろい！

消防車や自衛隊車両が登場。乗車体験や記念撮影も実施します（無料）。

○市民による舞台パフォーマンス

ダンスや音楽など25団体が日頃の成果を披露します。

○模擬店＆フリーマーケット

フランクフルト、からあげ、小物・手芸など40ブースが出店します。









＜コメント（大東市長）＞

市民の皆様一人ひとりが主体となる大東市民まつりは、今年で４５回目を迎えます。地域の皆様の笑顔と温かい交流が、大東市の魅力そのものです。ぜひ多くの方にご来場いただき、「子育てするなら、大都市よりも大東市。」と、人と人・心と心がつながるまち大東を感じ取ってくだされば幸いです。