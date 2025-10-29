株式会社DMM.com証券(本社：東京都中央区、代表取締役 谷川龍二)は、2025年10月29日（水）08：30より、【ウルトラ投資アプリ TOSSY】の提供を開始することをお知らせいたします。









【ウルトラ投資アプリ TOSSY】は、株式、為替(FX)、暗号資産、株価指数、商品資源(金や原油)、バラエティで構成される計6つのアセットを、アプリひとつでスピーディーに売買できる、全く新しいサービスです。

※新サービス【ウルトラ投資アプリ TOSSY】では差金決済取引を提供します。

世界中の様々な商品への投資をすべて1つのアプリで管理することができ、アセット間で資金移動の自動化を導入し、異なるアセットの取引をシームレスにおこなうことを実現しました。

また、今回のサービスリリースを記念して、【ウルトラ投資アプリ TOSSY】のアカウント登録が完了したお客様全員にギフトマネーを5,000円プレゼントいたします。

さらに、新規アカウント登録+お取引で最大300万円ギフトマネーをプレゼントいたします。

≪取引可能な銘柄≫

・株式

国内株式（43銘柄）、米国株式（51銘柄）

・為替(FX)

USD/JPY、EUR/JPYなど（21通貨ペア）

・暗号資産

ビットコイン、イーサリアム、XRP、ソラナ、BNB、ドージコイン

・株価指数

日本225、米国NYダウ30、米国ナスダック100、中国A50など（8銘柄）

・商品資源

金、原油、小麦など（14銘柄）

・バラエティ

VIX指数

≪TOSSYリリースキャンペーン・特典≫

１．アカウント登録の完了でギフトマネーを5,000円プレゼント

TOSSYのアカウント登録が完了したお客様全員に証拠金として利用できるギフトマネーを5,000円プレゼントいたします。

２．新規アカウント登録+お取引で最大300万円ギフトマネープレゼント

TOSSYのアカウント登録＋アカウント登録の完了日から3か月以内に指定の新規取引数量を満たしたお客様に最大『300万円』のギフトマネーをプレゼントいたします。

≪アカウント登録方法≫

サービスリリース（2025年10月29日(水)08:30予定）後、以下手順にてお申込ください。

1.アプリをダウンロード

AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/tossy/id6740804192

GooglePlay：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sec.dmm.tossy

2.アプリを起動し[アカウント登録]ボタンをタップ

3.アプリ内の画面の指示に沿ってお手続きください

【ウルトラ投資アプリ TOSSY】の公式ページは、サービスリリース（2025年10月29日(水)08:30予定）後に次のURLからご確認ください。

https://tossy.com

《DMM.com 証券について》

株式会社DMM.com 証券は、【DMM FX】を中心に高性能な次世代取引ツールや多様なモバイルデバイス向け取引ツールにて安定した取引環境を提供し、お客様の利便性の向上、取引チャネルの拡充に取り組んでおります。

これからも｢DMM.com 証券だからできること｣をテーマに、お客様の｢欲しい｣を｢形｣にし、既成概念にとらわれない自由な発想で歩み続け、さらなる高品質のサービスを提供できるように努めてまいります。

■会社概要

株式会社DMM.com証券（https://securities.dmm.com/)

所在地：東京都中央区日本橋2-7-1

代表取締役：谷川 龍二

事業内容：第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、商品先物取引業

資本金：98億円

登録番号：関東財務局長（金商）第1629号

加入協会等：日本証券業協会/日本投資者保護基金

一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

プライバシーマーク登録番号：第17002703(04)

【ウルトラ投資アプリTOSSYにかかる手数料、リスク等について】

・ウルトラ投資アプリTOSSYでは、店頭外国為替証拠金取引（FX）、有価証券関連店頭デリバティブ取引（個別株式CFD・株価指数CFD・バラエティCFD）、店頭商品デリバティブ取引（商品CFD）及び暗号資産等関連店頭デリバティブ取引（暗号資産CFD）を行うことができます。

・アカウント管理費及び取引手数料は無料です。

・FXおよびCFDは、元本及び利益が保証されたものではありません。お取引の対象となる通貨ペア、銘柄若しくは暗号資産の価格の変動、スワップポイント若しくは金利調整額の変動若しくは受け払いの逆転、各国の金融政策、金融指標の数値の変動または原資産の限月切替に伴う価格調整によって損失が生じるおそれがあります。また、お預けいただく証拠金額に比べてお取引可能な金額が大きいため、 その損失は預託された証拠金の額を上回るおそれがあります。

・取引に必要な証拠金の最低額は、FXでは取引の額に対して4%（法人アカウントの場合は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率（金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用いて算出）を取引の額に乗じて得た額と、取引の額に4%を乗じて得た額のどちらか高い額）、個別株式CFD及びバラエティCFDでは取引の額に対して20％、株価指数CFDでは取引の額に対して10%、商品CFDでは取引の額に対して5%、暗号資産CFDでは取引の額に対して50%となります。これらの証拠金に対する取引の額の比率は、最大でFXでは約25倍、個別株式CFD及びバラエティCFDでは約5倍、株価指数CFDでは約10倍、商品CFDでは約20倍、暗号資産CFDでは約2倍となります。

・当社の提示するビット価格（売付価格）とアスク価格（買付価格）には差（スプレッド）があります。相場急変動等により、スプレッドが拡大する、または意図した取引ができない可能性があります。

・暗号資産は法定通貨（本邦通貨又は外国通貨）ではなく、特定の者によりその価値を保証されているものではありません。暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。

・上記のリスクは、お取引の典型的なリスクを示したものです。お取引に際しては契約締結前交付書面及び約款をよくお読みいただき、それら内容をご理解のうえ、お取引の最終決定は、お客様ご自身の判断と責任で行ってください。

・当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページで開示されています。

重要事項の説明