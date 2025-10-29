バイオマーカー市場は2032年までに1848億米ドル規模に到達、創薬開発と個別化医療の拡大が成長を牽引 － SNS Insider
バイオマーカー市場規模と成長分析
SNS Insiderの調査によると、世界のバイオマーカー市場は現在、著しい成長軌道に乗っています。この成長は、創薬プロセスの効率化、個別化医療へのシフト、ならびにがんや自己免疫疾患などの慢性疾患の世界的な罹患率増加といった複数の要因によって推進されています。市場は2023年に679.2億米ドルと評価されましたが、2032年までに1848億米ドルに達し、予測期間中に堅実なCAGR 11.78%で成長を続けると予測されています。この急成長は、製薬会社やバイオテクノロジー企業がより安全で効果的な治療法の開発を目指す中で、バイオマーカーが不可欠なツールとして認識されていることを反映しています。
特に、人工知能（AI）や機械学習をバイオマーカー研究に統合する動きが加速しており、新規バイオマーカーの発見と検証プロセスに革命をもたらしています。さらに、規制当局によるバイオマーカーを利用した医薬品開発への支援的な姿勢も、市場の拡大に拍車をかけています。
バイオマーカー市場概要
バイオマーカー市場は、疾病の診断、治療反応のモニタリング、患者の層別化において極めて重要な役割を果たす、測定可能な指標に関する包括的な市場を形成しています。従来の「画一的な治療」から、個々の患者の特性に基づいた「個別化医療」へのパラダイムシフトが、市場の成長の根底を支える主要な原動力です。バイオマーカーは、患者が特定の治療法にどのように反応するかを予測することを可能にし、治療の成功率向上と不要な副作用の軽減に貢献しています。
市場は、製品、種類、用途、疾病など、いくつかのセグメントに区分されます。コンシューマブル（消耗品）セグメントは、その反復的な需要特性から市場をリードしており、一方で創薬開発アプリケーションは、バイオマーカーが臨床試験の最適化と医薬品開発コストの削減に果たす核心的な役割から最大のシェアを占めています。地域別では、高度な医療インフラと大手製薬企業の存在により北米が市場をリードしていますが、アジア太平洋地域は臨床試験活動の活発化と医療支出の増加により、最も急速な成長が見込まれています。
バイオマーカー市場セグメント分析
製品別
コンシューマブルセグメントは2023年に市場を支配しました。この優位性は、アッセイキット、試薬、その他の実験室用品がバイオマーカー研究の基盤であり、継続的な消費が不可欠であることに起因しています。製薬会社や研究機関における日常的な研究活動や診断テストにおいて、高品質なコンシューマブルへの依存度が高いことが、このセグメントの安定した需要を支えています。個別化医療の進展に伴い、より精密で信頼性の高い試験への要求が高まっていることも、コンシューマブルセグメントの成長をさらに後押ししています。
サービスセグメントは、予測期間中に最も急速な成長を遂げると見られています。これは、製薬・バイオテク企業がコアコンピタンスに集中するため、バイオマーカーの研究、検証、データ解析といった専門業務を契約研究機関（CRO）に外部委託する傾向が強まっているためです。バイオマーカーを組み込んだ臨床試験の複雑さが増す中、規制対応を含めた専門知識を有するサービスプロバイダーへの需要が高まっています。
