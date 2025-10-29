こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京セラドキュメントソリューションズジャパンが「第45回医療情報学連合大会」に次世代型医療DXを実現するソリューションを出展
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社（社長：池田 幸生、以下：当社）は、11月12日（水）～15日（土）に兵庫県姫路市の「アクリエ姫路」で開催される「第45回医療情報学連合大会」に出展いたします。
医療情報学連合大会は、医療情報分野における国内最大級の学術イベントであり、全国の大学病院をはじめとする医療機関、医療関連企業、研究者、技術者、学生、そして一般参加者まで幅広い層が集う場です。会期中は、最新技術や研究成果の発表、医療現場の課題解決に向けたソリューション展示が行われ、医療DX（デジタルトランスフォーメーション）の今と未来を体感できる貴重な機会となっています。
今回のテーマは「医療DXがもたらす医療情報新時代」です。2025年問題に象徴される高齢化の進行、医療格差や医療アクセスの課題、医療従事者の人材不足による働き方改革など、医療現場は今、大きな転換期を迎えています。こうした課題に対し、AIによる診断支援、IoTを活用したリアルタイムな医療データ管理、遠隔医療の拡充、そして医療情報の安全な共有など、医療DXが果たす役割はますます重要になっています。本大会では、医療機関、研究機関、企業、行政などの関係者が講演や展示を行います。医療情報学の研究と実践を通じて、これからの医療のあり方を再定義し、医療従事者・患者・社会全体に向けた未来の指針を示すことを目的としています。
当社ブースでは、医療現場の課題解決を支援するICTソリューションをご紹介いたします。医療の質向上や安全性の確保、働き方改革の推進に向けて、医療現場での実用性と先進性を兼ね備えた製品・サービスを展示しております。最新のソリューションを実際にご体験いただける絶好の機会となります。ぜひ、当社ブースにお立ち寄りください。
医療関係者の皆様のご来場をお待ちしております。
■出展内容
① 字幕表示システム CotopatⓇコーナー
来院された際、ご高齢の方の「聞き取れない」や外国の方の「日本語が分からない」というお困りごとを解決。音声をリアルタイムで認識し、文字‧図解‧動画で情報を表示します。窓口業務に適した透明スクリーン表示モデルと持ち運び可能なタブレット表示モデルの2種類をご用意しており、さまざまな場所でコミュニケーションエラーを解消し、医療現場の働きやすさ向上に貢献します。
製品情報：CotopatⓇ
https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/products/ict-service/communication/cotopat/
② 京セラ製スマートフォン（内線用スマートフォン・三点認証用スマートフォン）
医療過誤※防止のため、対象者（患者）、実施者（医師・看護師）、対象物（薬剤、輸液など）の三点を医療行為の実施前に確認する「三点認証」が重要です。確実かつ効率的に実施するためのツールとして、スマートフォンのカメラ機能を使って簡単に三点認証が可能になります。PHSからスマートフォンへの置き換えで円滑なコミュニケーションを実現するとともに、安全・安心を守りながら業務の効率化に貢献します。
※医療過誤：医療機関側の過失によって発生する損害
製品情報：ビジネス向けモバイル端末
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/?_ga=2.184747625.1769189560.1761094829-2132239409.1733214016
③ 電子同意ソリューション
医療現場での同意取得は、内容説明・同意・確認の3ステップがあり、そのそれぞれのステップで多くの手間やリスクが生じます。電子同意ソリューションはこれらの課題を解決するWebサービスで、業務の効率化に貢献します。
■ステップ1 ：内容説明
医師は1日に多くの患者様へ内容説明を行う必要があることから、多くの時間を要していました。説明ページにタブレットペンで捕捉説明を手書き記入したり、説明動画を再生したりすることで患者様に寄り添った説明が可能になるとともに説明に要する時間短縮の一助になります。
■ステップ2：同意
チェック欄の記入漏れがないかを目視で確認する必要があるなど、同意漏れが生じるリスクがありました。必須入力欄を赤枠で強調表示するなど、柔軟な運用が可能かつ記入漏れチェック機能もあり、医師と患者様に安心して同意いただける環境を提供することが可能です。
■ステップ3：確認
紙媒体での同意書では、スキャンを取り電子データとして管理・保存する必要がありましたが、同意書をデータとして管理することができます。また、既存の電子カルテや文書管理システムと連携することが可能となり、容易に同意結果を病院内で共有することができます。
※本ソリューションはブラウザ機能を利用するため、専用のアプリケーションは不要です。
