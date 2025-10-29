【夫婦の営み】セックスレスで夫＆妻が浮気・不倫をしたらどうする？ー既婚男女3,000人にアンケート調査：第9報
既婚者向けマッチングアプリ「既婚者クラブ」を運営する株式会社リンクス（東京都港区）は、全国の20歳～59歳の既婚男女3,000人を中心に「夫婦の営み」に関するアンケート調査を実施しました。
＜これまでの調査＞
第1報：夫婦の営みの頻度
https://www.dreamnews.jp/press/0000327010/
第2報：タイミングと結婚前後の変化
https://www.dreamnews.jp/press/0000327445/
第3報：子どもができた後の変化
https://www.dreamnews.jp/press/0000327763/
第4報：場所と誘うのはどちらか
https://www.dreamnews.jp/press/0000328534/
第5報：最後に営みをしたのはいつか
https://www.dreamnews.jp/press/0000329618/
第6報：営みがなくなった理由と不満
https://www.dreamnews.jp/press/0000330665/
第7報：夫婦仲と性欲解消法
https://www.dreamnews.jp/press/0000331935
第8報：セックスレス時の不倫観
https://www.dreamnews.jp/press/0000332046/
本稿（第9報）では、セックスレスを解消したいか、そしてセックスレスが原因で配偶者が浮気・不倫した場合の対応を尋ねました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332831&id=bodyimage1】
■セックスレスを解消したいと思いますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332831&id=bodyimage2】
前回（第8報）で「営みがない」と回答した1,604人のうち、「浮気・不倫」以外の解消手段（自己処理／性的サービス／運動等／性欲がわかない／その他）を選んだ1,573人を対象に実施。
・はい（解消したい）：357人（22.7％）
・いいえ（解消したいと思わない）：1,216人（77.3％）
大多数が現状維持を選択。男女差は顕著で、女性は868人中757人（87.21％）が「解消したくない」と回答しました。
年代別では若年層ほど「解消したい」割合が相対的に高いものの、いずれの年代でも少数派にとどまります。
■セックスレスが原因で喧嘩をしたことは？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332831&id=bodyimage3】
・ある：229人（14.56％）
・ない：1,345人（85.44％）
男性のほうが「ある」の比率がやや高い傾向。
年代別では20代が最多（20.69％）、50代が最少（13.67％）で、年齢が上がるほど「喧嘩なし」が増える傾向が見られました。
■セックスレスが原因で配偶者が浮気・不倫したら？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332831&id=bodyimage4】
（対象：セックスレス原因での夫婦喧嘩「なし」の1,344人：男性580人・女性764人）
・条件をつけて許す：493人（36.68％） ← 最多
・離婚する：444人（33.04％）
・自分も浮気をする：180人（13.39％）
・全面的に許す：130人（9.67％）
約3人に1人が「離婚」を選択。一方で「条件付き容認」が最多となり、感情と生活実務のはざまでの現実的判断が浮かび上がりました。
＜男女別の傾向＞
・男性：「離婚する」「自分も浮気する」が相対的に高い。
・女性：「条件をつけて許す」「全面的に許す」が相対的に高い。
＜年代別の傾向＞
・離婚する：20代が最多（47.83％）→年齢が上がるほど低下。
・全面的に許す：40代が最多。
・自分も浮気する：40代が最多。
＜自由記述（抜粋）＞
「まず話し合う」「状況次第で判断」「病気等の事情なら責められない」「家計に影響しないなら容認」「許さないが離婚はしない」など、一律判断が難しいという声が多数でした。
＜これまでの調査＞
第1報：夫婦の営みの頻度
https://www.dreamnews.jp/press/0000327010/
第2報：タイミングと結婚前後の変化
https://www.dreamnews.jp/press/0000327445/
第3報：子どもができた後の変化
https://www.dreamnews.jp/press/0000327763/
第4報：場所と誘うのはどちらか
https://www.dreamnews.jp/press/0000328534/
第5報：最後に営みをしたのはいつか
https://www.dreamnews.jp/press/0000329618/
第6報：営みがなくなった理由と不満
https://www.dreamnews.jp/press/0000330665/
第7報：夫婦仲と性欲解消法
https://www.dreamnews.jp/press/0000331935
第8報：セックスレス時の不倫観
https://www.dreamnews.jp/press/0000332046/
本稿（第9報）では、セックスレスを解消したいか、そしてセックスレスが原因で配偶者が浮気・不倫した場合の対応を尋ねました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332831&id=bodyimage1】
■セックスレスを解消したいと思いますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332831&id=bodyimage2】
前回（第8報）で「営みがない」と回答した1,604人のうち、「浮気・不倫」以外の解消手段（自己処理／性的サービス／運動等／性欲がわかない／その他）を選んだ1,573人を対象に実施。
・はい（解消したい）：357人（22.7％）
・いいえ（解消したいと思わない）：1,216人（77.3％）
大多数が現状維持を選択。男女差は顕著で、女性は868人中757人（87.21％）が「解消したくない」と回答しました。
年代別では若年層ほど「解消したい」割合が相対的に高いものの、いずれの年代でも少数派にとどまります。
■セックスレスが原因で喧嘩をしたことは？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332831&id=bodyimage3】
・ある：229人（14.56％）
・ない：1,345人（85.44％）
男性のほうが「ある」の比率がやや高い傾向。
年代別では20代が最多（20.69％）、50代が最少（13.67％）で、年齢が上がるほど「喧嘩なし」が増える傾向が見られました。
■セックスレスが原因で配偶者が浮気・不倫したら？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332831&id=bodyimage4】
（対象：セックスレス原因での夫婦喧嘩「なし」の1,344人：男性580人・女性764人）
・条件をつけて許す：493人（36.68％） ← 最多
・離婚する：444人（33.04％）
・自分も浮気をする：180人（13.39％）
・全面的に許す：130人（9.67％）
約3人に1人が「離婚」を選択。一方で「条件付き容認」が最多となり、感情と生活実務のはざまでの現実的判断が浮かび上がりました。
＜男女別の傾向＞
・男性：「離婚する」「自分も浮気する」が相対的に高い。
・女性：「条件をつけて許す」「全面的に許す」が相対的に高い。
＜年代別の傾向＞
・離婚する：20代が最多（47.83％）→年齢が上がるほど低下。
・全面的に許す：40代が最多。
・自分も浮気する：40代が最多。
＜自由記述（抜粋）＞
「まず話し合う」「状況次第で判断」「病気等の事情なら責められない」「家計に影響しないなら容認」「許さないが離婚はしない」など、一律判断が難しいという声が多数でした。