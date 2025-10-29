マガポケで原作連載中の人気アニメ『WIND BREAKER』の描き下ろし限定グッズ第2弾がオンラインクレーンゲーム『クラウドキャッチャー』に登場！

アンテポスト株式会社

アンテポスト株式会社(本社：千葉県流山市 代表取締役：佐々木貴一)が運営するオンラインクレーンゲームアプリ『クラウドキャッチャー』にて、2025年11月1日よりTVアニメ『WIND BREAKER』のクラウドキャッチャー限定グッズ第2弾を展開することをお知らせいたします。





TVアニメ『WIND BREAKER』よりボウフウリンのメンバー5名がオンラインクレーンゲームアプリ『クラウドキャッチャー』の限定プライズ景品となって登場します。


グッズ第2弾として、オリジナルのマスコットぬいぐるみ全5種が提供されます。



＜限定グッズ展開期間＞

2025年11月1日(土)0時 ～ 11月30日(日)23時59分迄


※獲得した景品の配送は、2026年2月上旬より順次発送予定となります。



＜限定グッズ景品内容＞

■マスコットぬいぐるみ（全5種）

サイズ：約15cm ※キャラクターにより異なります。




オリジナル和装ビジュアルのマスコットぬいぐるみ全5種がラインナップ。


描き下ろしイラストを再現したそれぞれの和装スタイルにご注目ください。



＜限定グッズプレイ特典＞



対象グッズプレイ時、有償ポイント500CPご利用毎に「オリジナルブロマイド」1枚をランダムでプレゼントいたします。


有償500CP使用毎に交換チケットが自動付与されます。交換ページにてチケット1枚とブロマイド1枚を交換いただけます。



チケット交換期限：11月30日(日)23:59迄




【WIND BREAKER】とは


その拳で、街を守れ！不良高校生・桜の喧嘩英雄伝説！偏差値は最底辺、喧嘩は最強。


超不良校として名高き高校・風鈴高校。この春、そんな風鈴のトップを目指して街にやってきた風鈴高校1年生・桜遥は、風鈴高校が“防風鈴”（ボウフウリン）と名付けられた街を守る集団となっていたことを知る。


そして桜は、風鈴の一員として街を守るため戦い始めることに―――！



・公式X：https://x.com/winbre_sakura


・マンガアプリ「マガポケ」公式WEB！


：https://pocket.shonenmagazine.com/title/01310/episode/316131


・アニメ公式サイト：https://wb-anime.net/



(C)にいさとる・講談社/WIND BREAKER Project




【クラウドキャッチャー】


今なら新規登録で最大14プレイ無料




2015年10月16日にサービスを開始した、オンラインクレーンゲームサービス。


PCやスマホのブラウザ・アプリを利用して、実際のクレーンゲーム機を遠隔操作できる場所や時間に捉われない自由なアミューズメント。


クレーンゲームをプレイして獲得した景品はご自宅まで郵送！週1回無料配送チケットも配布しています。



・クラウドキャッチャー　公式サイト：https://cloud-catcher.jp/


・App store：https://apps.apple.com/jp/app/id1077730393


・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cloud_catcher.google


・X：https://x.com/CCatcherApp


・Instagram：https://www.instagram.com/online_cloud_catcher/


・YouTube：https://www.youtube.com/@CCatcherApp




＜会社概要＞



【アンテポスト株式会社】


https://antepost.co.jp/


アンテポスト株式会社は、オンラインクレーンゲーム「クラウドキャッチャー」運営と、


オンラインクレーンゲームのシステム開発・提供を行っております。


制御・ライブストリーミングの技術を元に、テクノロジーを通じ”楽しい”を共創する企業です。


名　　　称：アンテポスト株式会社


所　在　地：千葉県流山市森のロジスティクスパーク三丁目204番地の1


GLP ALFALINK流山4


設　　　立：2010年11月16日


代　　　表：代表取締役　佐々木　貴一


資　本　金：99,100千円