“へび”から“うま”へバトンタッチ！包丁入らずの立体蒲鉾「干支かまぼこ」12月18日（木）より順次発売
紀文では、2025年の干支“巳”と2026年の干支“午”をモチーフにした、見た目にもかわいい立体的な蒲鉾「干支かまぼこ」を、12月18日（木）より全国で順次発売いたします。
商品特長
■お正月はもちろん、年越しの場面にもぴったりな、2025年の干支“巳”と2026年の干支“午”のモチーフ
■切らずにそのまま盛り付けるだけで、お正月らしさと彩りをプラス
■茶碗蒸しなどのトッピングにも
■原材料に卵・小麦不使用
https://digitalpr.jp/table_img/2636/121171/121171_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
株式会社紀文食品 広報室（報道・メディア専用）
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
