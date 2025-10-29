こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
国産原料にこだわったシリーズに新セット登場「甘鯛入り蒲鉾 伊達巻セット 国産甘鯛と国産助宗たらのすり身使用」12月18日（木）より順次発売
紀文では、お正月にご家族などでお楽しみいただける、国産魚肉すり身原料にこだわった甘鯛入りシリーズから「甘鯛入り蒲鉾 伊達巻セット 国産甘鯛と国産助宗たらのすり身使用」を、12月18日（木）より全国で順次発売いたします。
商品特長
■国産魚肉すり身原料にこだわり、おいしさを追求
■北海道近海で獲れた助宗たらの厳選されたすり身を使用。
国産の甘鯛をすり身にして混ぜることで、食べやすいソフトな食感に
■少量サイズの蒲鉾（紅・白）と伊達巻を組み合わせた、使いやすい適量セット
本件に関するお問合わせ先
株式会社紀文食品 広報室（報道・メディア専用）
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
