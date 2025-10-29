こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ふんわり！もっちり！新感覚伊達巻「もち入り紅白寿伊達巻 さくら」12月18日（木）より順次発売
紀文では、桜もちをイメージした新感覚の伊達巻「もち入り紅白寿伊達巻 さくら」を、12月18日（木）より全国で順次発売いたします。
商品特長
■桜の花びらや葉を加工した原料を用いた、春の季語である桜もちを模した紅白の伊達巻
■もちを一緒に巻くことで、ふんわり感ともっちり感を同時に楽しめる
■伊達巻ともちの紅白配色が、正月のめでたい食卓にぴったり
https://digitalpr.jp/table_img/2636/121174/121174_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
株式会社紀文食品 広報室（報道・メディア専用）
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
商品特長
■桜の花びらや葉を加工した原料を用いた、春の季語である桜もちを模した紅白の伊達巻
■もちを一緒に巻くことで、ふんわり感ともっちり感を同時に楽しめる
■伊達巻ともちの紅白配色が、正月のめでたい食卓にぴったり
https://digitalpr.jp/table_img/2636/121174/121174_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
株式会社紀文食品 広報室（報道・メディア専用）
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp