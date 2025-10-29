販売用不動産「VORT上野plus」を取得

株式会社ボルテックス

2025年10月29日

株式会社ボルテックス

「区分所有オフィス(R)」を主軸に資産形成コンサルティングを行う株式会社ボルテックス（東京都千代田区 代表取締役社長 兼 CEO 宮沢 文彦、以下当社）は、「VORT上野plus」を取得しました。

「VORT上野plus」：外観

■文化の街と再開発

上野は、江戸時代から続く歴史と文化が息づく街であり、上野恩賜公園を中心に美術館・博物館・寺社仏閣が集積する文化の薫り高い街です。一方で、アメ横など庶民的な商業エリアも共存する独特の街並みが形成されています。

近年、台東区は駅前の複合再開発を推進しています。約1.0haの広大な敷地において、オフィス・商業・住宅・公共空間を融合した都市機能の整備が予定されています。この再開発は、上野駅から浅草方面へと続く「玄関口」としての役割を再定義し、文化・芸術の創造発信拠点としての街づくりを目指すもので、上野は今後の発展が見込まれるエリアです。



■複数路線利用可能

「VORT上野plus」は、東京メトロ銀座線・日比谷線「上野」駅まで徒歩3分、JR各線「上野」駅まで徒歩5分の、都心主要エリアへアクセスしやすくビジネス拠点としての利便性が高い立地に位置しています。上野公園や浅草などの観光地にも近接しており、来訪者にとっても魅力的なロケーションです。

■物件の特長

環境認証「ZEB Ready（※）」を取得し、環境に配慮した鉄筋コンクリート造12階建のオフィスビルです。1階共用部には入居者専用シェアラウンジやミーティングルーム、テレカンブースが設けられており、来客や社内打ち合わせ、また、入居者のリラックススペースとしても活用いただけます。

※基準一次エネルギー消費量から50%以上の一次エネルギー消費量削減に適合した建築物

【環境への配慮 ZEB Ready取得済】

外壁：高断熱化、ガラス：高機能Low-E複層ガラス、高効率な空調システム、LED照明導入による消費電力抑制により、省エネ化を実現しています。

【シェアラウンジ】

入居者同士の交流の場であるラウンジスペースは、簡易的な打ち合わせにも使用できます。

【ミーティングルーム】

カメラ・スピーカー・タッチパネル・パソコンを一台に集約したシステムを採用しており、円滑なWeb会議対応が可能です。

【テレカンブース】

集中してWeb会議に臨める個室ブースが5台設置されています。

「VORT上野plus」：内観（ 1階：左上：シェアラウンジ、中央上：ミーティングルーム、右上：テレカンブース、左下：9階、中央下・右下：5階）

本物件はリーシングを行い、各フロアは「区分所有オフィス」として販売いたします。

＊物件概要の詳細につきましては、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■「VORT(R)」シリーズ200棟突破

VORTシリーズとは、「区分所有オフィス」の高い収益性・流動性を象徴するハイクオリティ・ブランドです。同ブランドは、物件価値を高めるためにバリューアップ工事や、「区分所有オフィス」のパイオニアである当社ならではのコストの削減や管理ノウハウなど、経験に基づいた充実のサービスにより高い評価をいただいております。2013年5月、1棟目の「VORT東陽町ビル」を展開して以来、順調に棟数を増やし、2025年6月に「VORT渋谷eastII」の竣工をもって200棟を突破しました。当社はこれからも、時代に合わせた商品開発を行い、資産活用の画期的な選択肢を提供し続けます。

