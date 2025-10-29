松田元太が“現代忍者”で３変化パフォーマンス!ムーンウォーク忍者×鋼忍者×ムササビ忍者の演出に注目!UHA味覚糖「忍者めし」新TVCM３篇を公開 2025年11月1日(土)より全国にて順次放送開始
UHA味覚糖株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役:山田泰正)は、現代忍者の小腹満たしをコンセプトとしたハードグミ「忍者めし」のCMキャラクターに、松田元太さんを起用したTVCM「忍者パフォーマンス:ムーンウォーク」篇「忍者パフォーマンス:ムーンウォーク 鋼」篇「忍者パフォーマンス:ムササビ忍者」篇 3 種類を 2025年11月1日(土)より全国で放映開始します。
なお、公式ブランドサイト(https://www.uha-mikakuto.co.jp/ninjameshi/)は2025年10月29日(水)10:00に公開します。
「忍者めし好き」として知られる松田元太さんが、今回の新CM ではついに“現代忍者”として本格降
臨!ムーンウォークやコミカルなアクションを披露します。クセになる音楽「♪忍者かジャカジャカ」に乗せたリズミカルな演出と、映像全体に散りばめられたユーモアは必見。まるでショートコントのような展開に、思わずクスッと笑ってしまうCM に仕上がっています。
■CM ストーリー
今回のCMでは、松田元太さんが“現代の忍者”として3つの異なる世界観でパフォーマンスを披露。「忍者めし」を手にしながら、時にはクールにムーンウォーク、時には鋼のように硬派に、そして時にはムササビのごとく飛び回る、コミカルかつスタイリッシュな演出に注目です。
耳に残る「♪忍者かジャカジャカ」のリズムと相まって、たった15 秒ながらも濃密なストーリーと遊び心を感じられるCMに仕上がっています。テンポよく展開されるシーンの中で、思わず真似したくなるような松田さんの表情やセリフにも注目ください。
■撮影エピソード
当日は、広告ビジュアルの撮影からスタート。忍者のポーズを保ちながら、表情だけで印象を変える難しい演出にも柔軟に対応し、3つの異なるカットを短時間で成立させました。
CM撮影では、今回も“当日振り入れ”スタイルで挑戦。ムーンウォークを含む振付を、わずか10 分で完璧に仕上げた松田さん。その対応力は、あらかじめ“10 分あれば十分”と判断され、実際の撮影スケジュールも短く設定されていたほど。限られた時間の中で結果を出す姿に、現場では感嘆の声が上がっていました。
■CM 概要
CM タイトル:
・新 TVCM「忍者パフォーマンス:ムーンウォーク」篇(15 秒)
・新 TVCM「忍者パフォーマンス:ムーンウォーク 鋼」篇(15 秒)
・新 TVCM「忍者パフォーマンス:ムササビ忍者」篇(15 秒)
ブランドサイト URL:
https://www.uha-mikakuto.co.jp/ninjameshi/
動画 URL:
・「忍者パフォーマンス:ムーンウォーク」篇 https://youtu.be/eN1h7bYGlqA
・「忍者パフォーマンス:ムーンウォーク 鋼」篇 https://youtu.be/-RBrgEIpJw0
・「忍者パフォーマンス:ムササビ忍者」篇 https://youtu.be/baQ2bh1Eo5k
■UHA 味覚糖公式 YouTube チャンネルで CM 動画公開！
UHA味覚糖の公式YouTube チャンネル(https://www.youtube.com/@uha2837)にて、
CM動画を公開します。
過去の忍者めしCM も公開していますので、UHA味覚糖公式チャンネルをチェック！
■松田元太 プロフィール
1999年4月19日生まれ。2022年3月にTravis Japan の一員として歌やダンスの武者修行のため渡米し、同年10月に全世界配信デビュー。今年7月25日より「Travis Japan Would Tour 2025 VIIsual」をスタート。俳優としても活躍の場を広げ、近年の主な出演作に「東京タワー」(テレビ朝日)、「ビリオン×スクール」(フジテレビ)、「人事の人見」(フジテレビ)など。
超実写吹替版「ライオン・キング:ムファサ」で声優として初挑戦。
■商品情報
「忍者めし」は、忍者にとっての携帯食であった「兵糧丸」をコンセプトに日々、ストレスや時間に追われている現代忍者のために開発されました。現代版忍者食である「忍者めし」は素材の旨味を閉じ込めたハード食感で噛みごたえのあるグミです。よく噛むことで満腹感を得られるため、小腹満たしにも最適です。巨峰やラムネなどのラインナップを展開しています。
シリーズとして忍者めしのハードな食感はそのままにグミの形が「∞」型の「忍者めし鋼」も発売中。そのまま噛んだり、折りたたんで噛んだり、無限大の噛み方をお楽しみいただけます。
●「忍者めし 巨峰味」
グミに加えて糖衣層にもぶどうエキスを入れ、より本格的で濃厚なぶどうの味わいを追求、噛みしめるほど広がるぶどう感をお楽しみください。さらにぶどう糖を配合、現代の忙しい大人をサポートします!
商品名 : 忍者めし 巨峰味
内容量 : 20g
参考価格 : オープン価格
●「忍者めし ラムネ味」
グミ商品の中でも人気の高い炭酸フレーバーのラムネ味です。レモンエキスを糖衣層に配合することでより爽快感のある味わいとなっています。
商品名 : 忍者めし ラムネ味
内容量 : 20g
参考価格 : オープン価格
●「忍者めし鋼 グレープ味」
噛み方無限大!?薄くて硬い“∞”ハードグミです。
「∞」のような W リング型のハードグミで、折り曲げたり、
お口の中で様々な噛み方、噛むほどにジューシーなグレープ味
をお楽しみいただけます。
商品名 : 忍者めし鋼 グレープ味
内容量 : 45g
参考価格 : オープン価格
●「忍者めし鋼 マスカット味」
噛み方無限大!?薄くて硬い“∞”ハードグミです。
「∞」のような W リング型のハードグミで、折り曲げたり、
お口の中で様々な噛み方、噛むほどにジューシーなマスカット味をお楽しみいただけます。
商品名 : 忍者めし鋼 マスカット味
内容量 : 45g
参考価格 : オープン価格