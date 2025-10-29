GitHub、あらゆるエージェントを単一のプラットフォームに統合する「Agent HQ」をGitHub Universe 2025で発表

開発者のワークフローにネイティブ統合し、AIとの安全かつシームレスな協働を実現























ミッションコントロールについて詳細はこちら(https://github.blog/changelog/2025-10-28-a-mission-control-to-assign-steer-and-track-copilot-coding-agent-tasks/ )を参照ください。VS Code の新機能：計画、カスタマイズ、接続をさらにシームレスにミッションコントロールはVS Codeにも搭載されており、Copilot CLIやGitHub上で実行中のすべてのエージェントの状態や進捗を、単一ビューで把握できます。VS Codeの新機能として組み込まれているのは、開発者がエージェントと連携してプロジェクトに取り組める環境があるからです。成果を最大化するには計画が不可欠であり、プロジェクト開始時に適切なコンテキストを理解し、それを作業に反映することが重要です。GitHub Copilotは、ファイルやプロジェクト文化から学習し、チームの開発スタイルに適応しますが、より明確なコンテキストを必要とする場合もあります。新たに導入された「Planモード」は、Askモード、Agentモードと並ぶ選択肢の一つです。Planモードでは、GitHub Copilotと連携しながら、開発タスクに対して段階的なアプローチを設計し、その過程で具体的な質問を行いながら、詳細を詰めていきます。事前にコンテキストを提供することで、GitHub Copilotの機能が向上し、コード実装前の段階でギャップや判断不足、プロジェクトの課題をより早期に把握できます。承認された計画はGitHub Copilotに送信され、VS Codeでローカルに実装するか、クラウド上でエージェントにより実装が開始されます。さらに、より詳細な制御を実現するために、VS Code上でAGENTS.md(https://code.visualstudio.com/docs/copilot/customization/custom-instructions#_use-an-agentsmd-file-experimental)を用いたカスタムエージェント構築にも対応しました。たとえば「このロガーを優先する」「すべてのハンドラーにテーブル駆動テストを使用する」など、明確なルールやガードレールを設定することで、毎回プロンプトを再入力せずにGitHub Copilotの動作を柔軟に制御できます。また、GitHub MCPレジストリ(https://code.visualstudio.com/docs/copilot/customization/mcp-servers )がVS Codeから直接利用可能となり、MCP仕様を完全にサポートする唯一のエディタとして、Stripe、Figma、SentryなどのMCPサーバーをワンクリックで検出、インストール、有効化できます。専門性の高いタスクについては、GitHub Copilotでカスタムエージェントを作成し、独自のシステムプロンプトやツールを用いてGitHub Copilotの動作を定義することも可能です。チームが自信を持ってAIを活用できる環境を実現Agent HQは、AIの力を単に活用するだけでなく、自信を持って使いこなせる環境の提供も目指しています。コードの品質を担保し、AI がワークフローに与える影響を理解し、コードベースや組織とのやり取りをコントロールすることは、チームの成功に不可欠であり、GitHubはこうした課題の解決にも真正面から取り組んでいます。コード品質に関する根本的な課題として、「LGTM（Looks Good To Me）」が必ずしもコードの健全性を保証するわけではないという現実があります。レビューが合格しても、コードベースの品質は低下し、長期的には技術的負債につながる可能性があります。このような課題に対応するため、GitHubは、GitHub Code Quality(https://github.blog/changelog/2025-10-28-github-code-quality-in-public-preview/)を公開プレビューとして新たに発表しました。組織全体の可視性、ガバナンス、レポート機能を活用して、あらゆるリポジトリにおけるコードの保守性、信頼性、テストカバレッジを体系的に向上させることができます。これにより、GitHub Copilotのセキュリティチェックも拡張され、変更されたコードの保守性と信頼性への影響を分析できるようになります。さらに、コードレビューステップが追加され、GitHub Copilotコーディングエージェントのワークフローに統合されました。GitHub Copilotが初期レビューを実施し、コードが表示される前に問題に対処します 。また、Copilotメトリクスダッシュボード(https://github.blog/changelog/2025-10-28-copilot-usage-metrics-dashboard-and-api-in-public-preview/ )の公開プレビューも開始しました。これにより、組織全体におけるGitHub Copilotの影響度と重要な利用状況メトリクスが表示され、GitHub Copilotがどのように利用されているかを可視化することができます。AIエージェントやMCPを含むAIアクセスを管理するエンタープライズ管理者向けには、一貫性のあるチーム向けのAIコントロールを備えたコントロールプレーン(https://github.blog/changelog/2025-10-28-enterprise-ai-controls-the-agent-control-plane-are-in-public-preview/)（エージェントガバナンスレイヤー）を提供します。セキュリティポリシーの設定、監査ログ、アクセス管理の一元化を可能とし、許可されたエージェントの制御やモデルへのアクセスの定義、組織内のGitHub Copilot利用状況のメトリクス取得も可能です。「開発者のために、開発者によって」GitHubは、自らも開発者コミュニティの一員であり、それがAgent HQを開発した背景のひとつです。ツールが本来の支援ではなく、かえって開発プロセスの妨げとなってしまう状況があることを、GitHubは深く理解しています。「AIによる支援」が、コンテキスト切り替えや作業の煩雑化、不要なサブスクリプションの増加、そして本来期待される価値を得るための過度な説明負担につながるとすれば、それは開発者にとって大きな課題です。Agent HQは、AIのトレンドに追随するだけではなく、実際の開発現場において確かな成果をもたらすことを目的とした「現実的なソリューション」です。開発者に選択の自由を提供しながら、新たな時代に秩序とガバナンスをもたらし、より迅速かつ確信を持った開発を可能にします。GitHubは今後も、プラットフォームへの投資と、開発者が日々のワークフローで利用する基本機能の強化に取り組み、すべての開発者が安心してAIを活用できる信頼性の高いプラットフォームを提供し続けてまいります。GitHub Blog英語：https://github.blog/news-insights/company-news/welcome-home-agents/