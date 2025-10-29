『TIGORA by BEAMS DESIGN』から2025年WINTERコレクションを発売

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、スポーツウェアの高い機能性とスマートなデザインを追求した『TIGORA by BEAMS DESIGN(ティゴラ バイ ビームス デザイン)』の2025年WINTERコレクションを、全国のスポーツデポ、アルペンおよびオンラインストアにて発売いたします。

「TIGORA」は、半世紀以上にわたりスポーツに携わってきた当社が、“多くの方に、もっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから生まれた、高機能かつ高いコストパフォーマンスを実現したブランドです。

そして、「TIGORA by BEAMS DESIGN」は、プライベートブランド「TIGORA」を、株式会社ビームス(本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役社長：設楽洋)のライセンスブランド「BEAMS DESIGN」が監修し2019年に誕生。「TIGORA」が得意とするスポーツの機能性と「BEAMS DESIGN」が提案するスマートなファッション性を融合させ、スポーツを楽しむお客様に向け、シーンを問わず着用できる、FASHIONとFUNCTIONをシームレスにしたコレクションとなっています。

2025年WINTERコレクションは、「美しいシルエットと快適な着心地。」をテーマにした「FITNESS」シリーズ、「大胆なデザインと、走りを追求した機能性。」をテーマにした「RUNNING」シリーズ、「パフォーマンスを解き放つカラーとデザイン。」をテーマにした「BASKETBALL」シリーズ、「心地良いフィット感と、心弾むデザイン。」をテーマにした「TENNIS」シリーズ、「ジムから観戦まであらゆるシーンにフィット。」をテーマにした「TRAINING」シリーズ、の5シリーズを展開します。

■「FITNESS」シリーズ

美しいシルエットを追求し、サイドラインや丈感などのデザインにこだわった「FITNESS」シリーズ。今期は色鮮やかなカラー展開も特徴です。

【商品一例】●トラックジャケット 6,999円(税込)

ライトストレッチ生地を使用したトラックジャケット。通気性の良い総裏メッシュ仕様。袖に入ったパイピングラインとシルバーの箔プリントがポイントです。

サイズ：S/M/L

カラー：ラベンダー/ブラック

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3205035025-0001&bid=2056(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3205035025-0001&bid=2056)

●トラックパンツ 5,999円(税込)

ジャケットと同じライトストレッチ生地を使用したトラックパンツ。通気性の良い総裏メッシュ仕様。サイドのパイピングラインがデザインを引き締めて見せてくれます。

サイズ：S/M/L/

カラー：ラベンダー/ブラック

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3231035325-0001

■「RUNNING」シリーズ

「RUNNING」シリーズでは通気性や吸水速乾に優れたメッシュ素材のほか、これからの季節に向けて通気性と保温性のバランスが良い薄手のドライワッフル生地を採用。キャップやグローブといった小物も展開しています。

【商品一例】●ランニングロングスリーブTシャツ 4,999円(税込)

通気性と保温性のバランスが良い薄手ドライワッフル生地を使用したロングスリーブTシャツ。袖にはサムホールがあり、ランニングに適したフィット感。左胸のグラフィックはリフレクター仕様になっています。

サイズ：S/M/L/XL/2XL

カラー：オフホワイト/グレー

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3862225015-0001

●ランニングショーツ 3,999円(税込)

吸水速乾のドットメッシュ素材を使用したランニングショーツ。サイドポケットと大容量のメッシュポケット付き。背面にはリフレクターバーが付いています。

サイズ：S/M/L/XL/2XL

カラー：グレー/ブラック

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3869225015-0001

■「BASKETBALL」シリーズ

「BASKETBALL」シリーズは、バスケットボールに因んだワードを使用したオリジナルグラフィックや、ボールモチーフのロゴを採用。また、シューズを履いたままで着脱可能なウインドパンツなど、プレイヤー視点で考えたデザインがパフォーマンスを向上させます。

【商品一例】●ウインドジャケット 7,999円(税込)

ワッシャーナイロンと総裏メッシュを使用した軽さのあるウインドジャケット。程よくシャープなシルエットで、デザイン性もありながら動きやすさも重視。裾にはドローコード、両サイドにはポケット付き。

サイズ： S/M/L/XL/2XL

カラー：グレー/ブラック

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=8427073235-0001

●ウインドパンツ 7,999円(税込)

ジャケットと同様、ワッシャーナイロン生地と総裏メッシュを使用したウインドパンツ。裾ジップ付きでシューズを履いたままでの着脱が可能。両サイドと両バックにポケットが付いています。

サイズ：S/M/L/XL/2XL

カラー：グレー/ブラック

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=8429073235-0001

■「TENNIS」シリーズ

「TENNIS」シリーズはクラシックな「BEAMS DESIGN RACKET CLUB」グラフィックが特徴。バックスタイルや襟元など細部のデザインまでこだわっています。

【商品一例】●ドライ裏毛スウェット 5,999円(税込)

吸水速乾のドライ裏毛スウェット素材。前Vガゼット付きのクラシカルなデザインです。

サイズ：S/M/L/XL

カラー：ネイビー/オフホワイト

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=2675076235-0001

●ウインドジャケット 7,999円(税込)

ライトストレッチツイル生地で総裏メッシュ仕様のジャケット。裾にはドローコードが付いています。

サイズ：S/M/L/XL

カラー：カーキ/オフホワイト/ブラック

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=2673076035-0001

■「TRAINING」シリーズ

「TRAINING」シリーズは、機能性はもちろんシルエットやデザインにもこだわり、トレーニングシーンだけではなく、スポーツ観戦などのあらゆる場面で幅広く使えるアイテムが揃っています。

【商品一例】●ウインドジャケット 7,999円(税込)

ストレッチミニリップストップ生地を使ったウインドジャケット。背面や袖下を薄手生地で切り替えて通気性をアップ。裾にはドローコードが付いているので丈やシルエットの調節も可能です。サイドポケットにはフラップ付き。同じ素材のウインドパンツも展開中。

サイズ：S/M/L/XL/2XL

カラー：ディープグリーン×ブラック/ブラック×ディープグリーン

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9647077015-0001

●ウインドパンツ 6,999円(税込)

ストレッチミニリップストップ生地を使ったウインドパンツ。サイドを薄手生地で切り替えて通気性をアップ。サイドジップポケットとバックポケットが付いています。

サイズ：S/M/L/XL/2XL

カラー：ディープグリーン×ブラック/ブラック×ディープグリーン

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9653077015-0001

■『TIGORA by BEAMS DESIGN』ブランドページ

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00001120&sort=5(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00001120&sort=5)

■TIGORA ブランドサイト

https://store.alpen-group.jp/product/tigora/

■TIGORA公式Instagram

TIGORA OFFICIAL

https://www.instagram.com/tigora_official/

TIGORA WOMEN

https://www.instagram.com/tigora_women/

■販売店情報

全国のスポーツデポ、アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。

・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/

・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/

・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/

・アルペングループヤフー店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/

・Alpen Group ZOZOTOWN店: https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営