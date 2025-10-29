TVアニメ『BLEACH』家庭用ゲーム「BLEACH Rebirth of Souls」DLC第3弾 「兵主部 一兵衛」 配信開始！配信を記念したプレゼントキャンペーンも実施！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/STEAM(R)で発売中のTVアニメ 『BLEACH』家庭用ゲーム「BLEACH Rebirth of Souls」につきまして、追加DLC第3弾 「兵主部 一兵衛」 を本日10月29日（水）から配信開始したことをお知らせいたします。

また、追加DLC第3弾配信を記念して、オリジナルノベルティセットが当たるキャンペーンも実施中！

新キャラクターの実装でよりお楽しみいただけるようになった本作を、この機会に是非プレイしてみてください！

詳細はコチラ↓

▶公式サイト：https://bleach-ros.bn-ent.net(https://bleach-ros.bn-ent.net)

▶公式X：https://twitter.com/BLEACH_game_jp(https://twitter.com/BLEACH_game_jp)

追加DLC第3弾 兵主部 一兵衛 配信中！

URL: https://www.youtube.com/watch?v=nqEkuU-qVwg

兵主部 一兵衛

霊王を守る王族特務・零番隊のリーダー的存在。

普段は朗々かつ飄々としているが、敵への殺意を露わにすると凄惨で恐ろしい表情に変わる。

尸魂界の万物に名を付けた人物であり、

全ての斬魄刀の真の名を知っている。

「真名呼和尚」の異名を持つ。

キャラクターの己有技や霊圧技、覚醒といったアクションの特長を紹介した映像も公開中！

▼URLhttps://www.youtube.com/watch?v=zW8PThGNN1o

シーズンパスで手に入る新規プレイアブルキャラクター（４体）はアニメ「BLEACH 千年血戦篇」

から参戦！残る1キャラクターの情報は今後公開予定となりますので、お楽しみに！

配信記念キャンペーン実施中！

本作の公式Xをフォロー＆該当の投稿をリポストすると抽選で３名様に「オリジナルグッズセット」が当たる

キャンぺーンを実施中！

期間：11月5日（水）23：59まで

▶『BLEACH Rebirth of Souls』 公式X

https://twitter.com/BLEACH_game_jp

▶キャンペーン詳細ページはコチラ

https://bleach-ros.bn-ent.net/special

『BLEACH Rebirth of Souls』とは

魂（ソウル）を震わせる、逆転（リバース）体験。

TVアニメ『BLEACH』家庭用ゲーム最新作！ プレイアブルキャラクター全員が”覚醒”し、極限の状況をひっくり返し”逆転”しあう、 ”一撃必殺”ドラマティック対戦アクションが登場。

大迫力でドラマティックな“一撃必殺アクション”“覚醒”で大幅パワーアップ＆“逆転体験”黒崎一護の軌跡をたどる物語

本作のゲームシステム、アクションのポイントや収録モードなどを紹介した

「System Overview Trailer」も公開中！

https://youtu.be/AlHNI1dLMpE

『BLEACH』とは

『BLEACH』は、集英社が発行する少年漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」で2016年 38号まで連載していた、超人気剣戟バトルアクションコミックです。2001年の連載より絶大な支持を集め、コミックスは全74巻で全世界シリーズ累計1億3000万部を超えています。TVアニメーションは2004年から2012年

3月まで放送され、これまでに劇場版も計4作が公開されました。

前シリーズの放送からキャラクターデザインも一新し、パワーアップした最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月から放送が開始され、昨年10月に第3クールとなる『BLEACH 千年血戦篇ｰ相剋譚ｰ』が放送されました。そして2026年にはいよいよ最終クールとなる『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』の放送が予定されています。

日本だけでなく世界的に熱烈な支持を受けており、その人気はまだまだ広がり続けています。

製品基本情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1916_1_8e447c52614642f07d725805d59f5f5d.jpg?v=202510291059 ]