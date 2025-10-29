Makuakeの先行販売でサポーター1,217人購入総額12,058,742円の大成功を納めたMAXWINの配線不要ドライブレコーダーが一般販売開始！

昌騰有限会社


カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、人気シリーズMAXWIN×MUFUの配線が不要で1秒で設置が可能な車＆バイク＆自転車用ドライブレコーダー『MF-BDVR003-PRO』を、2025年10月27日よりAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングにて一般販売を開始いたしました。



販売ショップ


『MF-BDVR003-PRO（バイク用マウントセット）』


Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT6W7B1X


楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-bdvr003-pro/


Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/mf-bdvr003-pro.html



『MF-BDVR003C-PRO（車用マウントセット）』


Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT79QTQ9


楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-bdvr003c-pro/


Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/mf-bdvr003c-pro.html





MAXWIN　MF-BDVR003-PRO



カメラ本体をマウントに装着するだけで録画スタート。録り逃すことがありません。


大容量バッテリー内蔵で最大16時間連続録画可能。


200万画素カメラでFull HD以上の高画質録画、全国のLED信号機にも対応。


手のひらサイズなので、持ち運びにも便利。





Makuake先行販売でサポーター1,217人、応援購入総額12,058,742円の大成功




2025年8月19日から9月29日まで応援購入サービスMakuakeにて先行販売を実施し、応援購入総額


12,058,742円、目標達成率12058%、サポーター1,217人と公開初日から大ヒットし成功を納めました。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IkTOIBdQYJg ]



商品スペック詳細



パチッとはめるだけで自動電源ON、撮り逃しをなくす



「スマート感知センサー」搭載でカメラ本体をマウントに装着すると、自動的に電源オン/オフします。


録画開始忘れを防止でき、急いでいる時でも自動で録画開始できるので大変便利です。





業界初！配線不要で超軽量ドライブレコーダー



設置したい場所に、マウント裏面の両面テープでピタッと貼るだけで簡単に装着できます。


視界の邪魔になり難しい配線が無いので、誰でも簡単に扱いやすいドライブレコーダーです。






最大約16時間連続録画



満充電時、最大約16時間の連続録画に対応する大容量バッテリー（4000ｍAh）内蔵。


毎日の通勤（約2時間）使用で約2週間使うことができます。






高画質カメラ



200万画素を誇るカメラの録画解像度は広角120°、フルHDです。


コンパクトな手のひらサイズなので、持ち運びにも便利です。






2.4G Wi-Fi内蔵＆専用スマホアプリ



ドラレコの設定変更など、離れた場所からコントロール（最大5メートル）


専用アプリでリアルタイム映像を観ることができ、いつでも録画の画面角度の調整が可能。


また、撮った動画をスマートフォンにダウンロードでき、もしもの時に大切な証拠はすぐさまお持ちの端末に残せます。






IP66レベルの防塵＆防水性能



本機はIP66レベル相当の防塵・防水設計で、ゲリラ豪雨でも慌てる必要がありません。





製品仕様


イメージセンサー：200万画素CMOSセンサー


レンズ：広角150°/ F1.8


有効画像数：1920(H)x1080(V)


録画サイズ / フレームレート：1080P ＠27.5fps


記録媒体：スピード V30以上のmicroSD推奨（32~128GBまで対応）


ファイル形式：TS(1秒単位で保存)


ファイルサイズ：1ファイル　1分/3分


静止画形式：JPG


記録方式：ループ録画（上書き方式）


画像再生方法：スマートフォン連携専用アプリでの再生


充電時間：約4時間　(5V/2A アダプター使用した場合)


バッテリー：4000mAh、最大連続動作時間16時間


Gセンサー：3軸加速度センサー（ON/OFF選択可能）


Wi-Fi：内蔵（接続時間3分/常時、選択可能）


LED信号：機対応対応可


記録方式：常時録画・緊急録画・静止画


マイク：内蔵（ON/OFF選択可能）


寸法：約72.1ｘ47ｘ37mm（本体）


重量：約118g（本体）


動作温度範囲：-10℃～60℃


動作湿度範囲：20%～70% RH


保存温度範囲：-20℃～70℃