Makuakeの先行販売でサポーター1,217人購入総額12,058,742円の大成功を納めたMAXWINの配線不要ドライブレコーダーが一般販売開始！
カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、人気シリーズMAXWIN×MUFUの配線が不要で1秒で設置が可能な車＆バイク＆自転車用ドライブレコーダー『MF-BDVR003-PRO』を、2025年10月27日よりAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングにて一般販売を開始いたしました。
販売ショップ
『MF-BDVR003-PRO（バイク用マウントセット）』
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT6W7B1X
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-bdvr003-pro/
Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/mf-bdvr003-pro.html
『MF-BDVR003C-PRO（車用マウントセット）』
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT79QTQ9
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-bdvr003c-pro/
Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/mf-bdvr003c-pro.html
MAXWIN MF-BDVR003-PRO
カメラ本体をマウントに装着するだけで録画スタート。録り逃すことがありません。
大容量バッテリー内蔵で最大16時間連続録画可能。
200万画素カメラでFull HD以上の高画質録画、全国のLED信号機にも対応。
手のひらサイズなので、持ち運びにも便利。
Makuake先行販売でサポーター1,217人、応援購入総額12,058,742円の大成功
2025年8月19日から9月29日まで応援購入サービスMakuakeにて先行販売を実施し、応援購入総額
12,058,742円、目標達成率12058%、サポーター1,217人と公開初日から大ヒットし成功を納めました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IkTOIBdQYJg ]
商品スペック詳細
パチッとはめるだけで自動電源ON、撮り逃しをなくす
パチッとはめるだけで自動電源ON、撮り逃しをなくす
「スマート感知センサー」搭載でカメラ本体をマウントに装着すると、自動的に電源オン/オフします。
録画開始忘れを防止でき、急いでいる時でも自動で録画開始できるので大変便利です。
業界初！配線不要で超軽量ドライブレコーダー
設置したい場所に、マウント裏面の両面テープでピタッと貼るだけで簡単に装着できます。
視界の邪魔になり難しい配線が無いので、誰でも簡単に扱いやすいドライブレコーダーです。
最大約16時間連続録画
満充電時、最大約16時間の連続録画に対応する大容量バッテリー（4000ｍAh）内蔵。
毎日の通勤（約2時間）使用で約2週間使うことができます。
高画質カメラ
200万画素を誇るカメラの録画解像度は広角120°、フルHDです。
コンパクトな手のひらサイズなので、持ち運びにも便利です。
2.4G Wi-Fi内蔵＆専用スマホアプリ
ドラレコの設定変更など、離れた場所からコントロール（最大5メートル）
専用アプリでリアルタイム映像を観ることができ、いつでも録画の画面角度の調整が可能。
また、撮った動画をスマートフォンにダウンロードでき、もしもの時に大切な証拠はすぐさまお持ちの端末に残せます。
IP66レベルの防塵＆防水性能
本機はIP66レベル相当の防塵・防水設計で、ゲリラ豪雨でも慌てる必要がありません。
製品仕様
イメージセンサー：200万画素CMOSセンサー
レンズ：広角150°/ F1.8
有効画像数：1920(H)x1080(V)
録画サイズ / フレームレート：1080P ＠27.5fps
記録媒体：スピード V30以上のmicroSD推奨（32~128GBまで対応）
ファイル形式：TS(1秒単位で保存)
ファイルサイズ：1ファイル 1分/3分
静止画形式：JPG
記録方式：ループ録画（上書き方式）
画像再生方法：スマートフォン連携専用アプリでの再生
充電時間：約4時間 (5V/2A アダプター使用した場合)
バッテリー：4000mAh、最大連続動作時間16時間
Gセンサー：3軸加速度センサー（ON/OFF選択可能）
Wi-Fi：内蔵（接続時間3分/常時、選択可能）
LED信号：機対応対応可
記録方式：常時録画・緊急録画・静止画
マイク：内蔵（ON/OFF選択可能）
寸法：約72.1ｘ47ｘ37mm（本体）
重量：約118g（本体）
動作温度範囲：-10℃～60℃
動作湿度範囲：20%～70% RH
保存温度範囲：-20℃～70℃