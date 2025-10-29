Makuakeの先行販売でサポーター1,217人購入総額12,058,742円の大成功を納めたMAXWINの配線不要ドライブレコーダーが一般販売開始！

昌騰有限会社

カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、人気シリーズMAXWIN×MUFUの配線が不要で1秒で設置が可能な車＆バイク＆自転車用ドライブレコーダー『MF-BDVR003-PRO』を、2025年10月27日よりAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングにて一般販売を開始いたしました。

販売ショップ

『MF-BDVR003-PRO（バイク用マウントセット）』

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT6W7B1X

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-bdvr003-pro/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/mf-bdvr003-pro.html

『MF-BDVR003C-PRO（車用マウントセット）』

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT79QTQ9

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-bdvr003c-pro/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/mf-bdvr003c-pro.html

MAXWIN MF-BDVR003-PRO

カメラ本体をマウントに装着するだけで録画スタート。録り逃すことがありません。

大容量バッテリー内蔵で最大16時間連続録画可能。

200万画素カメラでFull HD以上の高画質録画、全国のLED信号機にも対応。

手のひらサイズなので、持ち運びにも便利。

Makuake先行販売でサポーター1,217人、応援購入総額12,058,742円の大成功

2025年8月19日から9月29日まで応援購入サービスMakuakeにて先行販売を実施し、応援購入総額

12,058,742円、目標達成率12058%、サポーター1,217人と公開初日から大ヒットし成功を納めました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IkTOIBdQYJg ]

商品スペック詳細

パチッとはめるだけで自動電源ON、撮り逃しをなくす

「スマート感知センサー」搭載でカメラ本体をマウントに装着すると、自動的に電源オン/オフします。

録画開始忘れを防止でき、急いでいる時でも自動で録画開始できるので大変便利です。

業界初！配線不要で超軽量ドライブレコーダー

設置したい場所に、マウント裏面の両面テープでピタッと貼るだけで簡単に装着できます。

視界の邪魔になり難しい配線が無いので、誰でも簡単に扱いやすいドライブレコーダーです。

最大約16時間連続録画

満充電時、最大約16時間の連続録画に対応する大容量バッテリー（4000ｍAh）内蔵。

毎日の通勤（約2時間）使用で約2週間使うことができます。

高画質カメラ

200万画素を誇るカメラの録画解像度は広角120°、フルHDです。

コンパクトな手のひらサイズなので、持ち運びにも便利です。

2.4G Wi-Fi内蔵＆専用スマホアプリ

ドラレコの設定変更など、離れた場所からコントロール（最大5メートル）

専用アプリでリアルタイム映像を観ることができ、いつでも録画の画面角度の調整が可能。

また、撮った動画をスマートフォンにダウンロードでき、もしもの時に大切な証拠はすぐさまお持ちの端末に残せます。

IP66レベルの防塵＆防水性能

本機はIP66レベル相当の防塵・防水設計で、ゲリラ豪雨でも慌てる必要がありません。

製品仕様

イメージセンサー：200万画素CMOSセンサー

レンズ：広角150°/ F1.8

有効画像数：1920(H)x1080(V)

録画サイズ / フレームレート：1080P ＠27.5fps

記録媒体：スピード V30以上のmicroSD推奨（32~128GBまで対応）

ファイル形式：TS(1秒単位で保存)

ファイルサイズ：1ファイル 1分/3分

静止画形式：JPG

記録方式：ループ録画（上書き方式）

画像再生方法：スマートフォン連携専用アプリでの再生

充電時間：約4時間 (5V/2A アダプター使用した場合)

バッテリー：4000mAh、最大連続動作時間16時間

Gセンサー：3軸加速度センサー（ON/OFF選択可能）

Wi-Fi：内蔵（接続時間3分/常時、選択可能）

LED信号：機対応対応可

記録方式：常時録画・緊急録画・静止画

マイク：内蔵（ON/OFF選択可能）

寸法：約72.1ｘ47ｘ37mm（本体）

重量：約118g（本体）

動作温度範囲：-10℃～60℃

動作湿度範囲：20%～70% RH

保存温度範囲：-20℃～70℃