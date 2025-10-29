「ENEOSでんき」「ENEOS都市ガス」10月29日よりキャンペーンを開始いたします

ENEOS Power株式会社

ENEOS Power株式会社（以下、「ENEOS Power」）は、10月29日（水）から12月24日（水）までの間、「ENEOSでんき/都市ガス セットでトクトク！キャンペーン」（以下、本キャンペーン）を 実施しますので、お知らせいたします。

期間中、「ENEOSでんき」および「ENEOS都市ガス」の両方を新規にお申し込みいただくと、 最大10,000円相当がもらえる特典をご用意いたします。

「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」は、一般のご家庭やオフィス、商店など、幅広い お客さまにご利用いただけます。ぜひこの機会にご検討ください。

●キャンペーンサイトはコチラ(https://www.eneos-power.co.jp/denkigas/info-cp/25winter-01/?utm_source=owned&utm_medium=pr&utm_campaign=25winter_cp&utm_content=newsrelease&companycode=2000&partnercode=113051&requiredState=11)

ENEOS Powerは、「今と未来のでんきをデザインし、人と地球の快適に挑戦し続ける ～Creating sustainable energy and society～」というパーパスのもと、新たなチャレンジを重ね、持続可能な社会への貢献を通じて、さらなる成長を目指してまいります。

【本キャンペーン詳細】

【本キャンペーン適用条件】

【全特典共通】

- 2025年10月29日から2025年12月24日までの間にWebより「ENEOSでんき」および「ENEOS都市ガス」の対象プランの新規お申し込みが完了していること。- 「ENEOSでんき」および「ENEOS都市ガス」のご使用場所住所が同一であること。- 2026年3月31日までに「ENEOSでんき」および「ENEOS都市ガス」の供給を開始していること。- 2026年3月31日までに「でんき・ ガスセット割」を適用するための手続き(https://www.faq.eneos.co.jp/faq/show/10822?site_domain=eneos)が完了していること。

【デジタルギフト1：Vポイントを希望されるお客さま】

- Vポイント8,000ptご契約完了後、2026年3月31日23時59分までに「ENEOSでんき」お客さまページ、「ENEOS 都市ガス」お客さまページにて「Vポイントご利用手続き」(https://web.tsite.jp/corp/service/eneos-denki/)が完了していること。※完了していないお客さまには、デジタルギフト2: QUOカードPayを進呈いたします- ENEOSサービスステーションご利用の際に、通常の10倍VポイントをプレゼントVポイントご利用手続きでご登録いただいたV会員番号と同様のVポイントカード/モバイル Vカードを、ENEOSサービスステーションでのお会計時に提示頂き、ポイントが付与された お支払いが対象となります。

【デジタルギフト2：QUOカードPayを希望されるお客さま】

- ご契約完了後、2026年3月31日23時59分までに「ENEOSでんき」お客さまページ、「ENEOS 都市ガス」お客さまページにて「Vポイントご利用手続き」(https://web.tsite.jp/corp/service/eneos-denki/)をしていないこと。

【注意事項】

- すでに「ENEOSでんき」または「ENEOS都市ガス」をご契約されているお客さまは本キャンペーン対象外です。- 対象プラン以外でのお申し込み、お申し込み後本キャンペーンによる特典の受取までに対象 プラン以外に変更された場合も対象外です。- ENEOS Power（株）は、本キャンペーンでの特典付与のため、「ENEOSでんき」および「ENEOS都市ガス」の契約者を識別する識別子をCCCMKホールディングス（以下、CCCMK）に提供 します。- CCCおよびCCCMKはV会員規約の定めに従い、上記の識別子を取り扱うものとします。- 本キャンペーンはENEOS Power株式会社が実施しています。株式会社クオカードではお問合せをお受け出来ません。- 「QUOカードPay」もしくは「クオ・カードペイ」およびそれらのロゴは株式会社クオカードの 登録商標です。

「ENEOSでんき」「ENEOS都市ガス」の詳しい内容は、専用ホームページをご覧ください。

「ENEOSでんき」 https://www.eneos-power.co.jp/denki/

「ENEOS都市ガス」https://www.eneos-power.co.jp/gas/

以 上

【本キャンペーンお問合せ先】

ENEOSでんき・都市ガスカスタマーセンター

電話番号：ENEOSでんき 0570‐01‐8704（ナビダイヤル）

03‐6627‐1763（IP電話等）

ENEOS都市ガス 0570‐02‐8704（ナビダイヤル）

03‐6735‐9031（IP電話等）

受付時間：午前9時～午後5時（日曜および祝日、年末年始を除く）