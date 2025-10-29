【目標達成率127％！】北海道イエロースターズのクラウドファンディングプロジェクト『最高の瞬間へ、コートも客席も、ひとつになる。　＃イエスタクラファン』が目標達成してプロジェクト終了！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、北海道イエロースターズのクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを実施し、支援金額が1st Goalを達成し、最終的に1,278,000円に達し終了しました。

今回得た支援金は、9月27・28日に開催されたvs VC長野トライデンツ プレマッチ戦の費用に使用されました。





▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/hokkaido/team/1069/invest/746/detail/

1. 目標金額を超えて終了し、北海道バレーボールの可能性を日本中に示す挑戦に挑みます

先日実施した北海道イエロースターズのクラウドファンディング・プロジェクトでは、多くのご支援をいただき、目標金額の100万円を達成することができました。その後もさらに多くのご支援をいただき、目標金額を大きく上回ってクラウドファンディング・プロジェクトを終了いたしました。

支援者の皆様には多大なる温かいご支援を頂き、深く御礼を申し上げます。

目標金額：1,000,000円

達成金額：1,278,000円（目標達成率：127.8％）

支援者数：73人

支援件数：90件

資金使途：9月27・28日に開催されたvs VC長野トライデンツにおけるプレマッチ戦の費用、「北海きたえーる」の会場利用料

2．クラウドファンディング実施後の感謝の言葉（同プロジェクト担当：北海道イエロースターズ様より）

このたび私たち北海道イエロースターズは、クラウドファンディングに挑戦し、多くの皆様から温かいご支援を賜りました。



9月27・28日に開催されたVC長野トライデンツとのプレマッチ戦では、両日で約5,000名の方にご来場いただきました。

温かいご声援を誠にありがとうございました。

皆様からのご声援に恥じぬよう、今後も日々精進してまいります。

この場を借りて、心より御礼申し上げます。

３．プロジェクト結果およびスポチュニティが提供するデータ分析結果（一部公開）

