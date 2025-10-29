Xinhua Silk Road：SJTU、どうやってこの恩を返せばいいのだろう

北京、2025年10月29日 /PRNewswire/ -- Shanghai Jiao Tong大学（SJTU）のバングラデシュ人留学生であるNiladriさんは、スーツケースを引きながら、SJTUのキャンパスを最後に歩き回っています。間もなく、シンガポールへ向かい、新たな学業の旅に出発するのです。

かつてはわずかな中国語で辛うじてやりくりしていた留学生でしたが、今やキャンパスはとっくに彼の「家」となっていました。カメラ越しに、彼はキャンパスを隅々まで案内してくれます。

見慣れたキャンパスを見つめながら、Niladriさんは感慨深げに呟きます。この場所には、初めての自立の味、数えきれない温かい瞬間、そして夢を実現する自信が詰まっているのです。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/348019.html

（日本語リリース：クライアント提供）

