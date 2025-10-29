Xinhua Silk Road：伝統中国医学が永遠の魔法を披露

北京、2025年10月29日 /PRNewswire/ -- 夜空の下、永徳路歩行街は格別に賑わい、活気あふれる中医（Traditional Chinese Medicine、TCM）夜市が開かれています。Shanghai Jiao Tong大学に留学中のバングラデシュ人留学生であるNiladriさんは、TCM文化を深く体験しました。この一晩の体験は、彼のTCMに対する認識を完全に刷新しました。

