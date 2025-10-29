Gartner(R)のBusiness Orchestration and Automation Technologies (BOAT)分野における初版Magic Quadrant(TM)において、Appianがリーダーとして評価





米バージニア州マクリーン, 2025年10月29日 /PRNewswire/ -- AI プロセス自動化の主要プラットフォームである Appian (Nasdaq: APPN) は本日、2025 年 Gartner® Magic Quadrant™ のジネス オーケストレーションと自動化テクノロジー プラットフォーム"Business Orchestration and Automation Technologies(BOAT)"分野でリーダーとして評価されたことを発表しました。



Appian is Named a Leader in Inaugural Gartner® Magic Quadrant™ for Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT)



ここでの見解は、この新しい市場が、さらに統合されたエンタープライズオートメーションへ移行すると示唆しています。今日の企業は、LCAP、RPA、BPA、iPaaSをそれぞれ個別にベンダーから調達するのではなく、これらがネイティブな機能として備わった単一のプラットフォームに移行しつつあります。

ガートナー社は、「ビジネス オーケストレーションと自動化テクノロジー プラットフォームは、プロセス オーケストレーション、接続性、エージェント機能を統合して、企業全体の自動化を可能にします。」としています。

BOATプラットフォームは、組織がシステム、データ、そして人材を横断する複雑なワークフローをオーケストレーションし、サイロ化をなくして計測できるビジネスインパクトを実現できるよう設計されています。Appianは、今回のリーダーとしての評価が、データとAIを活用したエンドツーエンドのプロセスオーケストレーションという同社のビジョンを実証するものと捉えています。

Appianのプロダクト＆ソリューション担当エグゼクティブバイスプレジデント、サナット・ジョシ(Sanat Joshi)は次のように述べています。「プロセス内に強力なAIエージェントを組み込むことで、データ、AI、そしてプロセスをエンタープライズ規模の単一のプラットフォームで統合することができます。このアプローチは、プロセスの構造とAIエージェントの柔軟性を融合させ、より高度な自動化を実現します。」

Appianは、ガートナー社から包括的なBOATプラットフォームであると評価されています。また、Appianの既存のビジネスプロセスに直接組み込むAIエージェントを活用することで、より複雑で多段階的な作業を自動化できると考えています。さらに、Appianの統合データファブリックは、複数のソースからデータを連携させることができ、広範囲にリアルタイムな可観測性と測定可能な成果を実現します。

レポートの無料配布とガートナーの評価について詳しくは [こちら] をご覧ください。

Gartner, Magic Quadrant for Business Orchestration and Automation Technologies：2025年10月24日, Siakat Ray, Art Villa, 他

ガートナーは、その調査出版物に掲載されている特定のベンダー、製品、またはサービスを推奨するものではなく、また、テクノロジーユーザーに対し、最高評価またはその他の評価を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。ガートナーの調査出版物は、ガートナーの調査機関の意見に基づいて作成されたものであり、事実の記述として解釈されるべきではありません。ガートナーは、本調査に関して、明示的または黙示的を問わず、商品性または特定目的への適合性に関する保証を含め、一切保証するのもではありません。

GARTNERはGartnerの登録商標およびサービスマークであり、Magic QuadrantはGartner, Inc.および／またはその米国および国際的関連会社の登録商標であり、許可を得て使用されています。この図は、Gartner, Inc.が調査資料の一部として公開したものであり、資料全体の文脈で評価する必要があります。Gartnerの資料は、Appianに要求すれば入手できます。

