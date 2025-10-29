貼るコンディショニングシート「hogume（ホグミー）」日本マタニティフード協会に加盟。「Tokyo Family Marche 有明ガーデン店」および公式ECショップで販売開始

株式会社プロモ

温泉由来の溶岩を活用したコンディショニングシートブランド 「hogume（ホグミー）」株式会社プロモ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：中沢直哉）が、一般社団法人 日本マタニティフード協会に加盟したことをお知らせいたします。



また、有明ガーデン内「Tokyo Family Marche 有明ガーデン店」および公式オンラインストアにてhogume商品の販売を開始いたします。

■ 「マタニティ期から、10年先も健やかに」

hogumeは、“やさしい温もりで、ここちよく整える”をテーマにした貼るコンディショニングシートです。

リフレクトコア（Reflect Core）技術による遠赤外線の輻射特性に着目し、日常生活の中で「自然なぬくもり」を感じられるよう設計されています。

マタニティ期や産後の時期は、体調変化や冷え、疲れやすさなど、心身のバランスを崩しやすいタイミングでもあります。

hogumeは、そうした女性のライフステージに寄り添い、「日常を、心地よく整える」セルフコンディショニングアイテムとして選ばれています。

■ 有明ガーデン「Tokyo Family Marche」での取扱い開始

2025年10月27日（日）より、有明ガーデン内「Tokyo Family Marche 有明ガーデン店」にて、hogume商品の取り扱いを開始します。

実際に手に取って素材感や使い心地を体験できる初の常設店舗となります。

■ ブランド開発背景

代表の中沢直哉は、工学部機械工学科（流体機械専攻）出身。

長年プリント技術の研究開発に携わりながら、「工学の力で、人の快適を設計できないか」という思いからhogumeを開発しました。

現在は山梨大学大学院 安全医工学分野・伊藤安海教授と共同で、遠赤外線（輻射熱）と血流変化の関係性を科学的に検証する研究も進めています。

■ 展望

hogumeは、これからも「家族みんなが10年先も元気で笑っていられる日常」をテーマに、

マタニティ・ファミリー層をはじめ、働く女性・アクティブシニアまで、幅広い世代のコンディショニングづくりを応援します。

■ 取扱い情報

開始日：2025年10月27日（月）

店舗名：Tokyo Family Marche 有明ガーデン店

所在地：東京都江東区有明2丁目1－8 有明ガーデン内

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社プロモ

担当：中沢 直哉

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-5 住友不動産九段下ビル9F

TEL：03-6853-6261 FAX：03-6892-0010

公式通販サイト：https://hogume.jp

個人の方お問い合わせ：master@hogume.jp

B2Bサイト：https://hogume.net

企業の方お問い合わせ：info@hogume.net