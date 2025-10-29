BarbourとLevi’s(R)が海を越えた初のコラボレーションを発表

株式会社Barbour partners Japan

英米を代表する2つの伝統的なブランド、Barbour（バブアー）とLevi’s(R)（リーバイス）が、海を越えたコラボレーションを実現。170年以上にわたる両ブランド共通の伝統、クラフトマンシップ、そして冒険心を称えたコレクションを発表します。

本コレクションでは、バブアーを象徴するワックスコットンと、リーバイス(R)のデニムを融合させたジャケット、クロージング、キャップを展開。機能性、耐久性、そしてタイムレスなスタイルを兼ね備えたコレクションは、両ブランドのルーツであるワークウェアとクラフトマンシップに敬意を表しています。

ともに19世紀に創業されたバブアーとリーバイス(R)。イギリス北東部の厳しい環境で働く漁師や港湾労働者、アメリカ西部の鉱夫や開拓者のためにワークウェアを提供するところから両ブランドの歴史は始まりました。現在でもその精神を受け継ぎ、時を超えて愛される製品づくりを続けています。

今回のコレクションでは、両ブランドのアーカイブピースを再解釈し、バブアーのアウターのノウハウと、リーバイス(R)のタフなデザインを融合させています。

Levi’s(R) × Barbour SPEY Jacket（WAX）

バブアーのクラシックなスタイルを、タバコカラーのワックスコットン、ブラウンコーデュロイの襟、リーバイス(R)のアーキュエットポケット、トラッカージャケット風の袖口、ウエスタンディテールで再構築。

Levi’s(R) × Barbour OS BEDALE Jacket（DENIM/ WAX）

ダークネイビーのワックスコットンにリーバイス(R)のプリーツやタータンライニングを施したモデルと、デニム素材にトリプルニードルステッチ、アンティーク調のブラスディテールを採用したワークウェア調の2種類を展開。

Levi’s(R) × Barbour TYPE 2 Jacket（DENIM / WAX）

バブアーの伝統的なオリーブトーンとリーバイス(R)のインディゴデニムを融合。

その他、コーデュロイパンツ、グラフィックTシャツ、ヘビーウェイトのフーディー、ワックスキャップなど、両ブランドのDNAを受け継ぐディテールが光るアイテムがラインアップ。

ワックス加工のすべてのアイテムにはバブアーのワックスコットンを使用。時間と共に深まる風合いは、デニムのエイジングと同様に、着る人の個性を反映していきます。

本コレクションのキャンペーンは、写真家・映像作家のTbone Fletcherが撮影、スタイリングはTirino Yspolが担当。伝統、労働、反復の美学を視覚的に表現し、「1万時間の法則」にインスパイアされたコンセプトで、熟練した現代のクラフトマンたちをモデルに起用。登場するのは、カスタムスピーカーを手がけるShivas Howard Brown（Friendly Pressure創設者）、陶芸家Lev Rosenbush、家具職人Andu Masebo、ジュエリーデザイナーEllie Mercerなど。それぞれが独自の技術と感性で、新たなクラフトの未来を切り開いています。

イアン・バーギン /バブアー メンズウェア ディレクター

「BarbourとLevi’s(R)は共に100年以上の歴史を持ち、その伝統は本コレクションに強く反映されています。伝統的かつシンプルデザインは、日常に溶け込みながらも存在感を放ちます。作りは丁寧で、本当に長く使えるものになっています。」

また、両ブランドの理念である「修理して長く着ること」を体現するプロジェクトとして、

「Barbour×Levi’s(R) Re-Loved（リ・ラブド）」も展開。ユーズドのリーバイス(R) ヴィンテージデニムをバブアーのワックスコットンでリメイクし、パッチワークジャケットや501(R)ジーンズとして生まれ変わらせます。一点一点に、着用・修繕・再生の物語が込められており、時間と共に育つ服の魅力を讃えています。

Barbour×Levi’s(R) Re-Lovedコレクションは、2025年11月20日より、ロンドン・セルフリッジズ、東京・バブアー原宿キャットストリート店およびリーバイス(R)原宿フラッグシップストア、リーバイス(R)ストア名古屋ゼロゲート、リーバイス(R)公式オンラインストアにて限定発売されます。

Barbour×Levi’s(R)コレクションは、2025年10月30日より、バブアー公式オンラインストア及びバブアー直営店、Levi.jp、一部のLevi’s(R)直営店、および一部の正規取扱店にて世界同時発売いたします。

■バブアー展開店舗

バブアー 公式オンラインストア

バブアー 原宿キャットストリート店

バブアー 代官山店

バブアー 堀江店

バブアー 大丸札幌店

バブアー 大丸東京店

バブアー 伊勢丹新宿メンズ館

バブアー ルミネ新宿店

バブアー NEWoMAN高輪店

バブアー 渋谷ヒカリエShinQs店

バブアー ルミネ横浜店

バブアー 名古屋店

バブアー ルクア イーレ店

バブアー 天王寺MIO店

バブアー 藤井大丸店

バブアー 岩田屋店

バブアー 七里ヶ浜POP-UP STORE

■リーバイス(R)展開店舗

リーバイス(R)原宿フラッグシップストア

リーバイス(R)ストア新宿

リーバイス(R)ストア大阪

リーバイス(R)ストア名古屋ゼロゲート

リーバイス(R)ストア京都

リーバイス(R)公式オンラインストア

Levi’s(R) x Barbour Spey Wax Jacket \84,700Levi’s(R) x Barbour Bedale Waxed Jacket \88,000Levi’s(R) x Barbour Bedale Denim Jacket \69,300Levi’s(R) x Barbour Type II Waxed Trucker \70,400Levi’s(R) x Barbour Type II Denim Trucker \49,500Levi’s(R) x Barbour 578 Pleated Pant \25,300Levi’s(R) x Barbour 568 Loose \29,700Levi’s(R) x Barbour Hoodie \27,500Levi’s(R) x Barbour Waxed Cap \9,900Levi’s(R) x Barbour Graphic Tee \12,100

About the Levi’s(R) brand

1873年に世界で初めて「ジーンズ」を誕生させ、 1890年には 501(R)を発表、「伝統と革新」というコンセプトのもとに様々な銘品を世に贈る Levi's(R)。いつの時代も核となってきた 501(R)を中心に新しいスタンダードを打ち出し続ける Levi's(R)ジーンズは、時代を切り拓いてきた世界中のパイオニア達に愛され、今もなお、最良の定番として愛され続けています。2019年には、ブランドアイコンである 501(R)が、時代と共に変化する価値観を超えて、スタンダードであり続ける力を持ったデザインを顕彰する賞であるグッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。

About Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co.（リーバイ・ストラウス＆カンパニー）は、世界最大のブランドアパレル企業の一つであり、ジーンズウェアのグローバルリーダーです。同社は、Levi's(R)、Dockers(R)、Signature by Levi Strauss & Co.(TM)、Denizen(R)、Beyond Yoga(R)のブランドで、メンズ、ウィメンズ、またキッズに向けたジーンズ、カジュアルウェア、アクセサリーをデザイン、販売しています。同社の製品は、小売店、百貨店、オンラインサイト、そして世界各地にある約3,400のブランド専用店舗やショップインショップを通じて、世界120カ国以上で販売されています。Levi Strauss & Co.の2024年の純収益は64億ドルと発表されています。詳細については(http://levistrauss.com)、会社のニュースや発表については(http://investors.levistrauss.com)をご覧ください。

About Barbour

1894年にジョン・バブアーが英国北東部の港町サウスシールズで創業。

北海に面した厳しい気候で働く港湾労働者のために撥水性に優れたアウターウェアを提供したのがそのはじまり。英国のカントリーウェアの代名詞であるBarbourのコレクションは、現在、ファッション性の高いライフスタイルブランドとして幅広く展開しています。

5代にわたりBarbour一族によって受け継がれ、本年創業130年を迎えたBarbourは、ドイツ、イタリア、スペイン、フランス、アメリカ、日本を含む世界55カ国以上で販売されています。

2020年、Barbourは「Wax for Life（ワックス・フォー・ライフ）」をスタート。

1921年に導入されたリワックスとリペアに加え、2019年からサステナブル活動の一環として、お客様が不要になったワックスジャケットを回収し、廃棄する事無く生まれ変わらせ必要に応じてクリーニング・補修・リワックスを行い再販するアップサイクルプログラム。世界に二つとないジャケットが新たな持ち主へ受け継がれる、サステナブルな活動を実施しています。

2024年5月、現5代目会長であるマーガレット・バブアーは、アウターウェア、シューズ、アクセサリーの製造において英国王からロイヤル・ワラントを授与されています。