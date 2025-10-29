『クレヨンしんちゃん』の謎解きイベントがマリンワールド海の中道にて本日より開催！

株式会社TERRA NOVA

【イベント特設サイトはこちら】

https://real.uminazo.jp/shinchan/osakana-project/(https://real.uminazo.jp/shinchan/osakana-project/)

■イベント概要

人気アニメ『クレヨンしんちゃん』のメインキャラクターたちが活躍するリアル謎解きイベント「カスカベ防衛隊と人類おさかな計画の謎」が福岡県の水族館『マリンワールド海の中道』にて2025年10月29日（水）～2026年3月1日（日）の期間で開催されます。このイベントは、水族館を舞台に謎解きに挑戦する体験型のイベントで、九州圏での開催は初となります。

イベント期間中は、さまざまなコラボグッズも販売されるほか、特設の解説パネルや装飾、おなじみのBGMやしんちゃんのオリジナルボイスなどで『クレヨンしんちゃん』の世界が存分に味わえるようになっています。

しんちゃんをはじめとするカスカベ防衛隊の5人の衣装はこのイベントのために描き下ろされたもので、シロワニやスナメリなど、『マリンワールド』の人気のいきもの達がフィーチャーされています。また、謎解きのストーリーには本作オリジナルの新キャラクターも登場！水辺のいきものが大好きな天才博士『坂名守』が企てた「人類おさかな計画」の謎に挑みます。

『マリンワールド海の中道』用に描き下ろされたオリジナルデザインのカスカベ防衛隊と、本作オリジナルの新キャラクター

子どもから大人まで楽しめるイベントでありながら、謎解きの問題は本格派！会場内に設置された手がかりのパネルをもとに、水辺のいきもの達の生態や特徴といった知識を活かしながら謎を解き進めます。物語の後半では、海や川などの水辺の世界に起こっているさまざまな異変や問題を考えながら最後のミッションに挑みます。謎解きを通して楽しく自然に、水辺のいきものや環境問題についても学ぶことができるようになっています。教育機関としての一面を持つ水族館を舞台にするからこそ、遊べて学べる本格謎解きイベントの実現を目指しました。

一方で、いつもの”しんちゃんらしい”やり取りも健在。個性豊かなカスカベ防衛隊の面々が繰り広げるドタバタストーリーをお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69223/table/26_1_d826ce1abf56d41c98516a91d8d80b5c.jpg?v=202510291027 ]

■参加方法

１.水族館内のお土産ショップにて謎解きキットを購入

２.館内の手がかりパネルを探しながら謎を解く

３.謎の答えがわかったらキーボックスを開いてさらに謎を解き進める

４.全ての謎を解き明かしたらオリジナルの缶バッジをGET！ [※]

※クリア特典のオリジナル缶バッジは謎解きキット1点につき1個のランダム配布となります。

水族館で販売される「謎解きキット」イベント期間中特別に展示される「ものしりパネル」キャラクターパネルなどの「フォトスポット」もたくさん！クリア特典の「オリジナル缶バッジ」（全7種）

※画像はイメージです。

■オリジナルグッズ情報

イベント期間中はさまざまなオリジナルグッズを販売します。

★ほかにも多数準備中！

【グリーティングイベント】

マリンワールド海の中道にしんちゃんがやってくる！

しんちゃんと一緒にマリンワールドを楽しもう！

日程：2025年11月3日（月祝）

時間：１.11：00～、２.12：30～ ３.14：00～

場所：エントランス付近 など

『クレヨンしんちゃん』とは

超マイペースな“嵐を呼ぶ５歳児”野原しんのすけと、その家族を中心に巻き起こるドタバタコメディー。 現在、最新映画『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』大ヒット上映中！ 原作コミック「新クレヨンしんちゃん」が「まんがクレヨンしんちゃん .com」で連載中、テレビアニメは毎週土曜１６：３０からテレビ朝日系で放送中。

