いつものスキンケアをさらに完成形へ。スキンケアの仕上げに＋プラス！新発想のフィニッシュマスク「Cell＋（セルプラス）」が2025年10月1日～発売開始！

ファビウス株式会社（所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長: 濱崎恵子）は、このたび、フェイスマスクの累計販売枚数60万枚突破*1した「Regaxia(レガシア)」の実績を活かし、フェイスマスクの利便性から見直した新発想のフェイスマスク「Cell＋（セルプラス）」を2025年10月1日より発売開始しました。

効能評価試験を実施済みで、乾燥による小ジワを目立たなくすることも示され、これからの季節におすすめのアイテムです。

いつものスキンケアの仕上げに使うフィニッシュマスクとしてご使用になることで、スキンケアの全体的な機能を底上げする新発想のフェイスマスク。週に1回の贅沢ケアはもちろん、週に5回のデイリー集中ケアとしてもご使用可能。さまざまなシーンに合わせてお使いいただけます。

先端成分の「CELLAMENT(R)(セラメント)*2」を主要成分とし、お肌本来の美しさを取り戻すかのような、ふっくら・弾力感のある肌へと導きます。

＊1：2025年9月時点 ＊2：ニワトリ卵胚体外膜細胞順化培養液（整肌成分）

◼️製品情報

【商品名】Cell＋（セルプラス）

【内容量】20ml×5枚／1箱

【販売価格】6,453円（税込）

【販売先】ファビウス公式オンラインショップ

公式オンラインショップ：

https://myfabius.jp/shop/products/2042-04-01

【発売日】2025年10月1日(水)

◼️「Cell＋」の特徴

新発想「フィニッシュマスク」 閉じ込め、浸透*をサポート

「Cell＋」は浸透*をサポートする特徴があるため、普段お使いのお気に入りのスキンケアを変えることなく、スキンケアの仕上げにご使用になることで、化粧水～クリームまでのスキンケア成分と閉じ込め、浸透*をサポートし、スキンケア全体の機能を底上げする新発想のフェイスマスクです。

＊：角質層まで

浸透*1をサポートする秘密

＜１＞ 主要成分「CELLAMENT(R)︎*2」で美肌スイッチをON*3に

卵にたった0.1gしか含まれないプラセンタ様の細胞培養上清液で、678種のタンパク質と217種の美容関連因子を含有し、アミノ酸バランスにも優れるため、角層に浸透しやすく、肌にハリや弾力をもたらし、美肌へ導くことが期待される注目の成分です。

さらに、角層への浸透*1メカニズムに関する当社の研究の中で、他のスキンケア成分との相性がよく、肌馴染みに相乗効果を生み出すことが発見され、効率のよい浸透*1をサポートします。

＜２＞100％セルロース素材「ネイチャーレース(R)︎」で高密着

優れた吸水速度と抱水力をもつ、日本発の特殊製法で作られたシートを採用。美容液1本分(20ml)を繊維の芯までたっぷり抱えることができ、シートが乾きにくいことが特徴です。また、赤ちゃん用製品にも使用できるほど品質が高く、肌触りがなめらかで柔らかいため、小ジワなどの凹凸にも隙間なく密着。

高い抱水力と密着性により、浸透圧を高め、角層への浸透*1をサポートします。

「CELLAMENT(R)︎*2」と「ネイチャーレース(R)︎」を組み合わせた設計のフェイスマスクは世界初*4。足し算ではなく、掛け算の2つの相乗効果で高い機能性と浸透*1性が期待できるフェイスマスクです。

＊1：角質層まで ＊2：ニワトリ卵胚体外膜細胞順化培養液（整肌成分） ＊3：保湿・柔軟・保護成分を与えること ＊４： CELLAMENT(R)︎配合の美容液をネイチャーレース(R)︎に含侵したシートマスクとして

お肌の悩みは1つではないから、65種の美肌成分を配合（99.5％が整肌成分）

お肌の悩みは多種多様で、肌質や季節、生活習慣などによって変わるものです。そんな時に、この「CELL＋さえあれば大丈夫！」とお守りのような存在であるために、さまざまなお肌の悩みに対応できるよう「65種」もの美肌成分を配合。さらに、素肌を整える成分を多種多様に合計99.5%も配合し、ファビウス史上最高の贅沢処方に仕上げたフェイスマスクです。

＜配合成分（一部抜粋）＞

CELLAMENT(R)︎*／ヒト脂肪由来幹細胞順化培養液／アラニン／グリシン／グルタミン酸／アルギニン／アルブチン／ナイアシンアミド／フラーレン／グリチルリチン酸2K／ポリクオタニウム－51／コメヌカ油／スクワラン／セラミド／ヒアルロン酸／CICA（ツボクサ葉／茎エキス）等

＊：ニワトリ卵胚体外膜細胞順化培養液（整肌成分）

◼️処方へのこだわり

多種多様なお肌の方にお使いいただくために、「低刺激設計」にこだわりました。

・敏感肌パッチテスト 済

・スティンギングテスト 済

（かゆみやヒリヒリ感を評価する感受性テストのこと）

※全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません

◼️明日のわたしを＋（プラス）に。

ファビウスは、ここぞというとき、肌のゆらぎが著しいとき、さまざまな場面でお肌を支えるフェイスマスクの中で、お肌全体を覆う特徴を最大限に活かした、革新的なフィニッシュマスクという設計へと辿りつきました。

「Cell＋があれば明日は大丈夫！」そんなスキンケアのお守りとして、明日を＋（プラス）に転じてくれるアイテムでありたいと考えています。

明日を支える「Cell＋」を、ぜひご体感ください。

詳細を見る :https://myfabius.jp/shop/products/2042-04-01