【92歳の料理研究家・小林まさるの元気の源！】おいしいスープを作って食べるだけで”脳トレ”に!?　人生100年時代必携の一冊！

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年10月27日（月）に『92歳、小林まさるの脳トレスープ』を発売いたしました。

▼『92歳、小林まさるの脳トレスープ かんたんスープを「作って」→「食べる」が脳に効く！』

https://www.amazon.co.jp/dp/4058025603/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058025603/)

脳科学の権威・川島教授も太鼓判！

スープ作りは今日から始められる”最強の脳トレ！”

著者は、現役料理研究家・とても元気な小林まさる氏。92歳という年齢をまったく感じさせない、その元気のひみつは、日々家族のために作っている「スープ」作りにありました。

脳科学研究の第一人者・川島隆太教授によると、料理は献立を考える、食材を切る、炒める・煮る…と、それぞれの過程で脳を刺激し、活性化させる「最強の脳トレ」と言っても過言ではないのだとか。

そこで本書では、今日からすぐに実践できる”まさる流・スープ作り”のメリットについて、川島教授監修のもと、わかりやすく解説。冷蔵庫にあるもので手軽に作れる、おいしい”脳トレスープ”のレシピも、たっぷり1か月分、掲載しています。

さらに著者が実践している脳トレ習慣や、川島先生おすすめの健康習慣も紹介。単なるレシピ集ではなく、年齢に負けない健康な心と体を育むヒントが詰まった、人生100年時代に必携の一冊です。

【本書の主な内容】

＜第1章＞料理は脳トレ最強習慣

● 脳の働きのピークは歳前後ですが、実は何歳からでも鍛えられるんです

● まずは、自分の前頭葉の働きをチェックしてみよう

● 料理が脳トレ？ はい、料理のすべての作業が脳を活性化させますよ

● 脳トレになる料理を趣味に！まさるスープから始めよう …ほか

＜第2章＞脳トレスープレシピ

●基本のオキテスープ

豚肉とキャベツのスープ／トマトのじゃがいもスープ／きのことりんごのスープ／鶏肉とアボカドのスープ／鶏肉とアスパラのミルクスープ／納豆ねばねばスープ／冬瓜と牛肉のスープ／牛肉とキムチのスープ／鶏ひきとブロッコリーのスープ／鶏だんごと根菜のスープ …ほか

●ポタージュコーナー

じゃがいものポタージュ／ほうれん草のポタージュ／根菜のポタージュ＆コンビーフ／ナッツのポタージュ

＜第3章＞まさるさんの脳トレ習慣

● 川島先生も太鼓判！ まさるさんの１日

● まさるさんの毎日の習慣 朝ごはんをしっかり食べる

● 睡眠時間は毎日８時間！

● 散歩中ただ歩くだけじゃない！ 計算と表札回想法で脳を使う

● お風呂体操でストレッチ …ほか

川島先生おすすめの毎日の習慣

新聞を音読／トランプ暗算／脳ドリルやパズルをやる

家族、スタッフからまさるさんへ

コラム

１ やる気スイッチを入れる小さな習慣

バンダナを巻く／花を飾る

２ まさるさん流人生の楽しみ方・前編

コーヒーを淹れる

３ まさるさん流人生の楽しみ方・後編

魚釣り／木彫り

【著者プロフィール】

著者／小林まさる（こばやし・まさる）

料理研究家・小林まさみの義父であり、自身も料理研究家として活躍中。1933年、樺太生まれ。幼い頃に戦争で生死をさまよい、食うや食わずの子ども時代を送る。その後、北海道で炭鉱に就職。ドイツ赴任を経て30代で結婚するが、シングルファーザーとなり男手ひとつで子どもたちを育てあげた。70歳になり、息子の嫁の調理アシスタントを務めはじめ、テレビや雑誌などの仕事に同行するうちに、まさみさんとの軽妙な掛け合いが人気を集め、自身も料理研究家として注目される。家にある材料でササッとつくれるかんたんレシピを得意とし、90歳を過ぎた今も現役で雑誌やテレビなどで活躍中。

著書に『まさるのつまみ』（主婦の友社）、『小林まさるのカンタン!ごはん』（KADOKAWA／中経出版）、『人生は、棚からぼたもち! 86歳・料理研究家の老後を楽しく味わう30のコツ』（東洋経済新報社）がある。

YouTube▶「小林まさる88チャンネル」(https://www.youtube.com/channel/UCbpajAA8ZMwqbqGW5pchQ1g)

監修／川島隆太（かわしま・りゅうた）

医学博士、東北大学加齢医学研究所教授。1959年、千葉県生まれ。脳活動のしくみを研究する「脳機能イメージング」のパイオニア、脳機能開発研究の第一人者。監修を務めたニンテンドーDS用ソフト「脳を鍛える大人のDSトレーニング」シリーズは2000万本以上を売り上げた。『新ときめき脳活パズル120日』（Gakken）、『スマホが学力を破壊する』（集英社）など、「脳機能」「脳トレ」に関する著書や監修書は多数。宮城県蔵王町観光大使も務める。

