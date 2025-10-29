【調査結果報告】特別養子縁組の“当事者566人の声”を可視化した冊子を発行

HITOTOWA INC.

この度、株式会社HITOTOWA（本社：東京都東久留米市、代表取締役：荒 昌史）では、こども家庭庁令和6年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業として実施した「特別養子縁組の支援に関する養子・養親へのアンケート調査」の結果をまとめた冊子『特別養子縁組の支援に関わるあなたに届けたい声 ～養子・養親566人のニーズと支援のポイント～』(https://hitotowa.jp/cms/wp-content/uploads/2025/10/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%84%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%82%8F%E3%82%8B%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AB%E5%B1%8A%E3%81%91%E3%81%9F%E3%81%84%E5%A3%B0-%EF%BD%9E%E9%A4%8A%E5%AD%90%E3%83%BB%E9%A4%8A%E8%A6%AA566%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BD%9E.pdf)を発行しました。

本冊子は、特別養子縁組の支援にかかわる皆様が、養子縁組家庭のニーズをつかむ手がかりを得られるよう作成しました。今後の支援を検討する際にご活用いただければ嬉しく思います。

特別養子縁組の支援に関わるあなたに届けたい声 ～養子・養親566人のニーズと支援のポイント～

発行日：2025年10月14日

デザイン：長濱愛望

編集・発行元：株式会社HITOTOWA こども総研

■背景

特別養子縁組制度とは、こどもの福祉を目的とし、生みの親との法的な親子関係を解消したうえで、養親との新たな法的親子関係を結ぶ制度です。

令和元年の制度改正により、対象年齢の拡大や家庭裁判所の手続きの合理化などが図られ、こどものパーマネンシー（恒久的なつながり）を保障する選択肢として期待されています。

しかしながら、成立後の支援体制が十分でないケースや、当事者が制度・支援の情報にアクセスしづらいという実態も報告されており、継続的かつ適切な支援体制の整備が重要です。

【調査結果I】養子縁組の成立前後に支援を受けた経験とニーズ

■主な調査結果

養子縁組家庭での生活や縁組後の養育で課題に感じたこと、支援を受けた経験、養子縁組の成立前に研修で扱ってほしいことなどについて、調査結果と支援のポイントをご紹介しています。

【調査結果II】養子縁組に関する記録の開示やルーツ探し

養子縁組に関する記録へのアクセス方法の認知度や、記録を得ようと思った経験、出自に関する情報について知りたい範囲、記録にアクセスできることの伝え方などについて、調査結果と支援のポイントをご紹介しています。

【調査結果III】支援や制度に関する養子・養親の声

出自を知る権利や養子縁組の記録、制度のあり方や普及啓発、縁組成立後の支援、育児休業や休暇など、様々なテーマに対する具体的な声をご紹介しています。

■本冊子やHITOTOWAこども総研へのお問い合わせ

株式会社HITOTOWA

E-MAIL：kodomosouken@hitotowa.jp

電話：03-4570-1297（受付時間：月・水・金 10時～16時）

https://hitotowa.jp/