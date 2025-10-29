この冬の本命アウターは“ファージャケット”？60％が発表したZ世代が選ぶ冬アウターランキング！
アジア発のファッションプラットフォーム 「60％（シックスティーパーセント）」 が実施した
「この冬、着たいアウターは？」という投票企画で、
ファージャケット（Fur Jacket） が全体の 37.7％ を獲得し、見事1位に輝いた。
👑 第1位：ファージャケット（Fur Jacket）- 37.7％
「ふわふわでかわいい」「ストリートにもガーリーにも合う」と支持を集め、
全体の37.7％を獲得して堂々の1位に。
この冬はダウンよりも“軽くてあったかい”ファーが主役に！
🥈 第2位：ダウンジャケット（Down Jacket）- 28.5％
防寒性の高さと定番人気で根強い支持をキープ。
Z世代の中でも「やっぱり冬はダウン派」という声も多く、安定の2位にランクイン。
🥉 第3位：レザージャケット（Leather Jacket）- 21.0％
スタイリッシュでクールな印象が人気。
「モードっぽく着こなしたい」「ユニセックスで着られる」など、
個性派ファッション好きからの支持が目立った。
🧥 第4位：MA-1ジャケット（MA-1 Jacket）- 12.8％
ミリタリー系アイテムの中では依然人気。
“韓国ストリート”や“Y2K”スタイルに合わせるZ世代も多く、
トレンドの一角として存在感を放っている。
調査結果詳細
調査方法：アンケート調査
調査期間：2025年10月24日(金)～10月28日(月)
調査対象：60％公式Xにて回答頂いた10代～20代の男女
対象者数：77名
■ 株式会社シックスティーパーセント
2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点
会社名 ：株式会社シックスティーパーセント
代表者 ：代表取締役 真部大河
所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階
設立 ：2018年7月
HP ：https://corp.sixtypercent.com/
■ 60%
「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。
