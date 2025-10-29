この冬の本命アウターは“ファージャケット”？60％が発表したZ世代が選ぶ冬アウターランキング！

株式会社シックスティーパーセント

アジア発のファッションプラットフォーム 「60％（シックスティーパーセント）」 が実施した

「この冬、着たいアウターは？」という投票企画で、

ファージャケット（Fur Jacket） が全体の 37.7％ を獲得し、見事1位に輝いた。

👑 第1位：ファージャケット（Fur Jacket）- 37.7％

「ふわふわでかわいい」「ストリートにもガーリーにも合う」と支持を集め、

全体の37.7％を獲得して堂々の1位に。

この冬はダウンよりも“軽くてあったかい”ファーが主役に！

🥈 第2位：ダウンジャケット（Down Jacket）- 28.5％

防寒性の高さと定番人気で根強い支持をキープ。

Z世代の中でも「やっぱり冬はダウン派」という声も多く、安定の2位にランクイン。

🥉 第3位：レザージャケット（Leather Jacket）- 21.0％

スタイリッシュでクールな印象が人気。

「モードっぽく着こなしたい」「ユニセックスで着られる」など、

個性派ファッション好きからの支持が目立った。

🧥 第4位：MA-1ジャケット（MA-1 Jacket）- 12.8％

ミリタリー系アイテムの中では依然人気。

“韓国ストリート”や“Y2K”スタイルに合わせるZ世代も多く、

トレンドの一角として存在感を放っている。

調査結果詳細

調査方法：アンケート調査

調査期間：2025年10月24日(金)～10月28日(月)

調査対象：60％公式Xにて回答頂いた10代～20代の男女

対象者数：77名

