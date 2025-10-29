【新潟医療福祉大学】女子サッカー部、皇后杯 JFA第４７回全日本女子サッカー選手権大会北信越大会優勝！北信越代表として１１月開幕の皇后杯へ挑む！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟新潟医療福祉大学女子サッカー部は、９月１４日（日）に開催された「皇后杯 JFA 第４７回全日本女子サッカー選手権大会 北信越大会」において、圧倒的な攻撃力を決勝でも発揮し、２年連続で皇后杯本戦の出場権を獲得しました。





【皇后杯 JFA 第４７回全日本女子サッカー選手権大会の詳細】

・大会名： 皇后杯 JFA 第４７回全日本女子サッカー選手権大会

・開催期間：２０２５年１１月８日（土）～２０２６年１月１日（木・祝）

・１回戦：神奈川大学

・日時：２０２５年１１月８日(土)10:30～キックオフ

・会場：ＴＤＫ秋田総合スポーツセンター

【監督コメント】

◆大友 麻衣子（オオトモ マイコ）

まず始めに、日頃よりご支援くださる大学関係者の皆様、保護者の皆様、そして応援してくださる方々に、心より御礼申し上げます。

このたび、昨年に続き皇后杯本戦への出場権を獲得することができました。チームが掲げてきた「皇后杯北信越大会優勝」という目標を達成できたことは大変嬉しく、また“自分たちが目指すサッカー”で勝ち抜けたことは、選手にとって大きな自信に繋がったのではないかと感じております。

昨年は2回戦からの出場でしたが、勝利を挙げることができず悔しい思いをいたしました。今年も、地域を代表する強豪が相手となりますが、北信越代表としての誇りを胸に、昨年以上の結果を残せるよう、チーム一丸となって挑戦してまいります。

今後とも、変わらぬご声援とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



【主将コメント】

◆山下 朝子（ヤマシタ アサコ）

皇后杯本戦の舞台で、一戦一戦フェアプレーで全力で挑みます。

今まで日々練習してきた事を全力で発揮し、最後まで走り抜き、チーム一丸となって、見ている人を楽しませる新潟医療福祉大学らしいサッカーを表現します。

目標設定を高くして今のメンバーで1試合でも長く一緒に戦える様に気を引き締めて最後まで戦い抜きます。

【新潟医療福祉大学女子サッカー部】 https://www.nuhw.ac.jp/campuslife/sports/wsoccer/

第３１回全日本大学女子サッカー選手権(２０２０年)でベストに進出した女子サッカー部は、日本女子プロサッカーリーグ・アルビレックス新潟レディースと連携を結び、同チームとの練習試合や練習参加をはじめ選手育成面で深い繋がりを持ちながらチーム強化を進めています。こうした恵まれた環境の中、新潟聖籠スポーツセンターを拠点とし、選手たちは自ら考え、行動する、そんな自主的な取り組みをベースに、切磋琢磨しながらトレーニングに励んでいます。

選手それぞれが「志」をもち、そこに向かう過程を大切にしながら、人として、サッカー選手としての成長を目指しています。

【新潟医療福祉大学】 https://www.nuhw.ac.jp/

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ６学部１６学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げた組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を実現しています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。



